Karina García revela cómo fue su inesperado reencuentro con Melissa Gate: "me asusté"

El esperado reencuentro entre Karina García y Melissa Gate llamó la atención de los internautas. Tras varias especulaciones sobre cómo se desarrollaría, Karina decidió compartir su versión del momento.

¿Qué pasó entre Karina García y Melissa Gate en La casa de los famosos?



Durante su participación en La casa de los famosos, Karina García y Melissa Gate compartieron varios momentos que llamaron la atención de los seguidores.

Ambas coincidieron en actividades del reality, lo que permitió que los fans observaran su interacción en distintos contextos.

Karina García y Melissa Gate, exparticipantes de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Aunque los internautas afirman que al inicio del programa demostraron su cercanía, el vínculo se debilitó con el transcurso del tiempo. Durante la temporada, Melissa se mostró inconforme por varias actitudes que Karina tenía en el reality.

Karina, por su parte, cuestionaba la lealtad de Melissa, afirmando que no siempre fue leal con sus compañeros. En varias ocasiones afirmó que observó cambios de actitud en Gate que generaban confusión sobre su verdadera personalidad.

¿Cómo fue el reencuentro entre Karina García y Melissa Gate?

En medio de una conversación en '¿Qué hay pa' dañar en la casa de los famosos?', Karina reveló que protagonizó un reencuentro inesperado con Melissa Gate. García relató que el momento se llevó a cabo en las instalaciones del Canal RCN.

Según explicó, Melissa la sorprendió al saludarla con un ‘buenas’. Ante lo sucedido, Karina respondió de la misma manera inmediatamente.

“Como soy una persona educada, simplemente contesté ‘buenas noches’”, comentó.

Karina García revela detalles de su reencuentro con Melissa Gate / (Foto del Canal RCN)

La participante añadió que, a través del lenguaje corporal de su excompañera, pudo percibir que Melissa no tenía ningún rencor hacia ella. Así mismo, destacó que la situación se desarrolló de manera tranquila.

¿Cómo se sintió Karina García tras su reencuentro con Melissa Gate?

Karina García relató que, al cruzarse con Melissa, se sintió un poco sorprendida porque no esperaba el saludo.

“Yo me asusté porque no pensé que me estaba diciendo ‘buenas’ a mí”, comentó.

Explicó que era la única presente en ese momento y que no esperaba que ese momento fuese a ocurrir. La creadora de contenido relató que esta experiencia le permitió aclarar dudas sobre su relación con Gate y sacar conclusiones acerca de los términos en que se encuentran.