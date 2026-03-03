Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lorena Altamirano envió contundente mensaje a quienes la tildan de mueble: "Yo la daba toda"

Lorena Altamirano rompió el silencio y sorprendió al revelar cuál fue su estrategia en La casa de los famosos Colombia.

Por: Tatiana Romero Torres
Lorena Altamirano se defiende de las críticas que recibe / (Foto del Canal RCN)

La participación de Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia generó conversación en redes. Tras las críticas recibidas, la actriz rompió el silencio y envió un mensaje a quienes cuestionaron su participación en el reality.

Lorena Altamirano fue eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026 el domingo 1 de marzo. Su salida se debió a que obtuvo el porcentaje de votación más bajo por parte del público entre los nominados.

Lorena Altamirano, eliminada de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

La actriz recibió únicamente el 3,26 % de los votos, lo que no fue suficiente para superar a los demás integrantes de la placa, como: Yuli Ruiz, Juan Palau, Alexa Torrex, Tebi Bernal, Manuela Gómez y Valentino Lázaro.

Tras su salida, en redes sociales se mencionó que muchos seguidores del programa la consideraban un "mueble", término que se usa para participantes que mantienen un perfil bajo o no generan suficiente contenido polémico o estratégico.

Lorena Altamirano generó comentarios sobre su participación en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Los televidentes afirmaban que, muchas veces, Lorena pasaba desapercibida en las dinámicas o conversaciones del reality, notando cómo su presencia parecía más silenciosa frente a las situaciones que se presentaban.

 

Lorena explicó que, a pesar de que algunos la calificaron de “mueble” en La casa de los famosos Colombia, su actitud no fue por pasividad, sino por elección. Aclaró que su prioridad era mantener su tranquilidad y dar contenido auténtico.

Me tildan y me tildan de mueble, pero es que yo, ¿por qué me iba a meter en problemas que no eran míos?

Destacó que, cuando tuvo conflictos directos con otras personas, sí mostró su carácter y defendió sus opiniones, pero siempre sin ser grosera. Así mismo, afirmó que no posee la personalidad de generar conflictos como otros participantes, y que no podía dar ese tipo de contenido.

Finalmente, Lorena resaltó que en las actividades de talento y actuación sí se entregó por completo, destacando su verdadera esencia. La actriz destacó que se siente satisfecha con lo que hizo durante su participación.

