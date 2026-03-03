Karola y Eidevin López sorprenden al hablar de sus sentimientos en La casa de los famosos Colombia

Eidevin López y Karola siguen siendo el centro de atención en La casa de los famosos Colombia. En una dinámica reciente, ambos revelaron detalles sobre sus expectativas en una relación, mostrando cómo se perciben mutuamente.

¿Qué ha pasado entre Karola y Eidevin Lopéz?

La relación entre Karola y Eidevin ha sido una de las más comentadas en redes sociales. Desde el inicio, los internautas han destacado que ambos mostraron interés mutuo. Eidevin expresó su deseo de conocer mejor a Karola, mientras que ella ha afirmado que su prioridad es el juego.

Eidevin Lopéz afirmó que quiere conocer a Karola / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, la dinámica ha cambiado con el interés de Eidevin hacia Mariana, a quien le ha dedicado serenatas. En varias ocasiones, López ha confesado sentirse confundido al no saber lo que Zapata siente por él.

Esta situación ha generado especulación entre los compañeros y los internautas sobre los sentimientos de Eidevin López.

Artículos relacionados Talento nacional Actor colombiano presentó a su novio con fotografía que compartió en sus redes: ¿de quién se trata?

¿Qué piensa Karola de Eidevin López?

Durante un juego de suposiciones, Karola compartió su percepción sobre Eidevin. Según ella, cree que él suele salir con varias mujeres cuando se encuentra soltero.

"Yo supongo que eres de los hombres que tiene como a 18 mujeres", afirmó Karola

Eidevin confirmó que en su pasado esto era cierto, pero aclaró que actualmente busca una relación seria y quiere formar una familia.

Karola realiza suposiciones sobre Eidevin López / (Foto del Canal RCN)

Además, comentó que su actitud de coqueteo al inicio del programa era un personaje que pensaba encajar con la dinámica del reality, y no necesariamente refleja su personalidad real.

Artículos relacionados Karina García Karina García revela cómo fue su inesperado reencuentro con Melissa Gate: "me asusté"

¿Qué supone Eidevin López de Karola?

Por su parte, Eidevin expresó que asumía que Karola podía ser posesiva y controladora en una relación.

Karola negó esta percepción y explicó que, aunque comparte su opinión, en realidad se deja llevar por su pareja. También detalló que su manera de actuar en relaciones se ha visto influenciada por la dinámica familiar, donde los roles tradicionales de género tenían un peso importante.

"Mi padrastro, que en paz descanse, era el patrón de la casa, ¿entiendes? Mi mamá también tenía voz y voto si ella quería. Pero realmente quien mandaba en todos los sentidos, era mi padrastro", contó

Los internautas han destacado que este intercambio permitió entender cuáles son las aspiraciones que los participantes tienen en La casa de los famosos Colombia.