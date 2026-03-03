Tebi Bernal nominó a Campanita en La casa de los famosos Colombia: ¿cuál fue el motivo?

Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras la participación de las celebridades dentro de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, el nombre de Tebi Bernal se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras confirmarse que es el nuevo líder de la semana durante los próximos días tras ganarle la prueba pasada a Alejandro Estrada.

Así también, Tebi ha sido estratégico al evaluar con detalle los respectivos comportamientos de varios de sus compañeros dentro de la competencia y, con base en esta decisión, tomó la decisión en elegir a Campanita como nuevo nominado de la semana.

¿Cuál fue la razón por la que Tebi Bernal nominó a Campanita?

A medida que avanza la competencia, el Jefe de La casa de los famosos Colombia, ha sido mucho más estratégico con los participantes que aún permanecen dentro de la competencia.

Así nominó Tebi Bernal a Campanita. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, le anunciaron a Tebi Bernal que, por ser el líder de la semana, tiene que tomar una serie de decisiones, en especial, al elegir a uno de los famosos como nuevo nominado y entrar a la placa.

Tras varios análisis que hizo Tebi Bernal, el famoso tomó la decisión de elegir a Campanita como nuevo nominado de la semana tras la decisión que tuvo que tomar al ser líder de la semana.

¿Cómo reaccionó Campanita tras la decisión que tomó Tebi Bernal al ponerlo dentro de la placa?

Desde luego, la decisión que tomó Tebi Bernal ha causado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas, en especial, por Campanita a quien no tomó por sorpresa la decisión, aunque, han demostrado que no se han mantenido de manera cercana.

Así reaccionó Campanita tras nominación de Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

Por su parte, Campanita demostró gran seguridad tras la decisión que tomó el líder de la semana dentro de la competencia, en especial, por el incondicional apoyo que ha recibido por parte de su público en los últimos días. También, por contar con gran creatividad y análisis al momento de utilizas todas sus estrategias.