Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Tebi Bernal nominó a Campanita en La casa de los famosos Colombia: ¿cuál fue el motivo?

Tebi Bernal tomó la decisión de nominar a Campanita al ser el líder de la semana en La casa de los famosos Colombia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Tebi Bernal nominó a Campanita en La casa de los famosos Colombia: ¿cuál fue el motivo?
Así nominó Tebi Bernal a Campanita. | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, miles de internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras la participación de las celebridades dentro de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, el nombre de Tebi Bernal se ha convertido en tendencia en las últimas horas tras confirmarse que es el nuevo líder de la semana durante los próximos días tras ganarle la prueba pasada a Alejandro Estrada.

Así también, Tebi ha sido estratégico al evaluar con detalle los respectivos comportamientos de varios de sus compañeros dentro de la competencia y, con base en esta decisión, tomó la decisión en elegir a Campanita como nuevo nominado de la semana.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la razón por la que Tebi Bernal nominó a Campanita?

A medida que avanza la competencia, el Jefe de La casa de los famosos Colombia, ha sido mucho más estratégico con los participantes que aún permanecen dentro de la competencia.

Tebi Bernal nominó a Campanita en La casa de los famosos Colombia: ¿cuál fue el motivo?
Así nominó Tebi Bernal a Campanita. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, le anunciaron a Tebi Bernal que, por ser el líder de la semana, tiene que tomar una serie de decisiones, en especial, al elegir a uno de los famosos como nuevo nominado y entrar a la placa.

Artículos relacionados

Tras varios análisis que hizo Tebi Bernal, el famoso tomó la decisión de elegir a Campanita como nuevo nominado de la semana tras la decisión que tuvo que tomar al ser líder de la semana.

¿Cómo reaccionó Campanita tras la decisión que tomó Tebi Bernal al ponerlo dentro de la placa?

Desde luego, la decisión que tomó Tebi Bernal ha causado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas, en especial, por Campanita a quien no tomó por sorpresa la decisión, aunque, han demostrado que no se han mantenido de manera cercana.

Tebi Bernal nominó a Campanita en La casa de los famosos Colombia: ¿cuál fue el motivo?
Así reaccionó Campanita tras nominación de Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

Por su parte, Campanita demostró gran seguridad tras la decisión que tomó el líder de la semana dentro de la competencia, en especial, por el incondicional apoyo que ha recibido por parte de su público en los últimos días. También, por contar con gran creatividad y análisis al momento de utilizas todas sus estrategias.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Karola y Eidevin López sorprenden al hablar de sus sentimientos La casa de los famosos

Karola y Eidevin López sorprenden al hablar de sus sentimientos en La casa de los famosos Colombia

Karola y Eidevin López llamaron la atención de los fans al revelar cuáles son las expectativas que tienen en una relación.

Alejandro Estrada y Lady Noriega, nuevos nominados en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué? La casa de los famosos

Alejandro Estrada y Lady Noriega, nuevos nominados en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué?

Alejandro Estrada y Lady Noriega entraron a la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia.

Juanda Caribe se mostró indignado tras la sanción del Jefe en La casa de los famosos Col: esto dijo La casa de los famosos

Juanda Caribe se mostró indignado tras la sanción del Jefe en La casa de los famosos Col: esto dijo

Juanda Caribe se mostró angustiado tras la reciente sanción del Jefe tras algunas palabras con Alexa Torrex.

Lo más superlike

Lorena Altamirano envió contundente mensaje a quienes la tildan de mueble La casa de los famosos

Lorena Altamirano envió contundente mensaje a quienes la tildan de mueble: "Yo la daba toda"

Lorena Altamirano rompió el silencio y sorprendió al revelar cuál fue su estrategia en La casa de los famosos Colombia.

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue? Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido exponente tras anunciarse en vivo: ¿quién fue?

Maluma tiene un doble exacto, es un joven colombiano Maluma

Maluma: joven se hace viral por su impresionante parecido con el cantante

Por qué los dolores de espalda afectan a Isabella Ladera mientras espera a su bebé Salud

Isabella Ladera reveló los intensos dolores de espalda que sufre en el embarazo, ¿por qué ocurren?

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata? Talento internacional

Reconocida actriz fue diagnosticada con una enfermedad incurable: ¿de quién se trata?