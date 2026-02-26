En los últimos días, varios internautas han generado una ola de reacciones mediante las diferentes plataformas digitales acerca de la inesperada publicación que realizó reconocido actor y creador de contenido colombiano que presentó a su novio.

Desde luego, la reciente publicación ha generado una gran especulación acerca de la publicación que compartió el influenciador, pues muchos de sus seguidores se han preguntado acerca de la identidad del hombre con el que apareció.

¿Quién es el reconocido influenciador colombiano que presentó a su novio?

El nombre de Javier Ramírez se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por destacarse por ser un reconocido creador de contenido digital colombiano, sino que también, por reaparecer en sus redes sociales, presumiendo la romántica relación que tiene con un hombre.

Así presentó el actor Javier Ramírez a su nuevo novio. | Foto: Canal RCN

Hace pocos días, Javier Ramírez compartió una publicación mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, una publicación en la que aparece de manera romántica junto a un hombre.

En la fotografía se refleja que un hombre más alto que él, lo abraza de manera cariñosa. Así también, dividió opiniones tras comentar las siguientes palabras en la descripción de la publicación: “y dije sí”, agregó.

Aunque por el momento no se identifica con exactitud el rostro del hombre que sería el nuevo novio de Javier Ramírez porque en la fotografía lo cubrió con un emoji, se refleja que está atravesando por un importante momento a nivel emocional.

¿Cómo salió del clóset Javier Ramírez hace varios años? | Foto: Canal RCN

¿Cómo salió del clóset Javier Ramírez mediante sus redes sociales?

Cabe destacar que Javier Ramírez no solo se ha destacado por ser un reconocido actor colombiano, sino que también, por compartirles varios acontecimientos a sus seguidores anécdotas de su vida cotidiana.

En el pasado, el creador de contenido confesó cómo salió del clóset en el pasado, pues, reveló en un video compartido en su cuenta oficial de YouTube, en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, donde reveló reaccionó su madre y padrastro: