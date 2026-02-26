Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Actor colombiano presentó a su novio con fotografía que compartió en sus redes: ¿de quién se trata?

Famoso actor colombiano divide opiniones tras confirmar su relación con un hombre en las últimas horas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Actor colombiano presentó a su novio con fotografía que compartió en sus redes: ¿de quién se trata?
Este es el actor colombiano que presentó a su novio. | Fotos: Freepik

En los últimos días, varios internautas han generado una ola de reacciones mediante las diferentes plataformas digitales acerca de la inesperada publicación que realizó reconocido actor y creador de contenido colombiano que presentó a su novio.

Desde luego, la reciente publicación ha generado una gran especulación acerca de la publicación que compartió el influenciador, pues muchos de sus seguidores se han preguntado acerca de la identidad del hombre con el que apareció.

Artículos relacionados

¿Quién es el reconocido influenciador colombiano que presentó a su novio?

El nombre de Javier Ramírez se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales no solo por destacarse por ser un reconocido creador de contenido digital colombiano, sino que también, por reaparecer en sus redes sociales, presumiendo la romántica relación que tiene con un hombre.

Actor colombiano presentó a su novio con fotografía que compartió en sus redes: ¿de quién se trata?
Así presentó el actor Javier Ramírez a su nuevo novio. | Foto: Canal RCN

Hace pocos días, Javier Ramírez compartió una publicación mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, una publicación en la que aparece de manera romántica junto a un hombre.

En la fotografía se refleja que un hombre más alto que él, lo abraza de manera cariñosa. Así también, dividió opiniones tras comentar las siguientes palabras en la descripción de la publicación: “y dije sí”, agregó.

Artículos relacionados

Aunque por el momento no se identifica con exactitud el rostro del hombre que sería el nuevo novio de Javier Ramírez porque en la fotografía lo cubrió con un emoji, se refleja que está atravesando por un importante momento a nivel emocional.

Actor colombiano presentó a su novio con fotografía que compartió en sus redes: ¿de quién se trata?
¿Cómo salió del clóset Javier Ramírez hace varios años? | Foto: Canal RCN

¿Cómo salió del clóset Javier Ramírez mediante sus redes sociales?

Cabe destacar que Javier Ramírez no solo se ha destacado por ser un reconocido actor colombiano, sino que también, por compartirles varios acontecimientos a sus seguidores anécdotas de su vida cotidiana.

Artículos relacionados


En el pasado, el creador de contenido confesó cómo salió del clóset en el pasado, pues, reveló en un video compartido en su cuenta oficial de YouTube, en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, donde reveló reaccionó su madre y padrastro:

“Con mi mamá nunca tuve que decirle que salí del clóset, pues, ella públicamente nunca quiso exponerme. Sin embargo, fue muy consiente, pues le dio temor que esto me cerrara puertas. Pero, siempre lo tomó bien”, agregó Javier.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Boda de Jhonny Rivera y Jenny López: el detalle en el pastel que pocos notaron Jhonny Rivera

El detalle en el pastel de boda de Jhonny Rivera y Jenny López que pocos notaron

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López continúa siendo tendencia y un detalle de su pastel salió a la luz.

Karina García reacciona emocionada al mensaje de la mamá de Kris R sobre su relación Karina García

Karina García reacciona tras escuchar a la mamá de Kris R hablar sobre su relación con el cantante

Karina García reaccionó en vivo a lo que dijo la mamá de Kris R sobre su relación con el cantante.

Yana Karpova se refirió a su paso. Talento nacional

Yana Karpova recordó su paso por La casa de los famosos Colombia: “Qué nostalgia”

Yana Karpova sorprendió con imágenes que evocan la nostalgia de un capítulo breve pero inolvidable en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Melissa Gate lanza mensaje contundente a participantes de La casa de los famosos Colombia Melissa Gate

Melissa Gate arremete contra participantes de La casa de los famosos Colombia: “Hipócritas”

Melissa Gate critica la actitud de sus compañeros y destaca quién, desde su opinión, es la participante con mejor desempeño.

Influencers

Reconocida influencer vivió un momento de terror luego de que un fan entrara a su casa

Influencer de 25 años muere repentinamente tras desmayarse en su habitación Viral

Influencer brasileña de 25 años fallece de forma repentina; revelan qué ocurrió

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida Pipe Bueno

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida, ¿de qué trata?

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?