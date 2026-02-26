Elefante pierde el control y arroja a joven por los aires | VIDEO

Lo que debía ser una celebración tradicional terminó en una escena de pánico absoluto en la India.

Durante el festival anual Valiyavilakku, en el estado de Kerala, un elefante protagonizó un violento episodio que quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

¿Qué pasó en el festival de India?

Según testigos, el animal, identificado como Akkikavu Karthikeyan, parecía tranquilo segundos antes del incidente.

Incluso, otro hombre había logrado subirse a su lomo sin que mostrara señales de alteración. Sin embargo, la situación cambió de forma repentina.

En las imágenes se observa cómo el elefante fija su atención en un joven de 26 años, identificado como Vivek, quien se encontraba cerca sosteniendo un objeto decorativo. En cuestión de segundos, el animal lo envuelve con su trompa, lo levanta por las piernas y lo suspende boca abajo frente a la multitud.

El momento más impactante ocurre cuando lo arroja con fuerza a través del lugar, ante la mirada atónita de los asistentes. Gritos y confusión dominaron la escena mientras las personas intentaban ponerse a salvo.

Tras el incidente, las autoridades del templo suspendieron de inmediato las ceremonias. Además, el elefante fue asegurado mientras la policía y un equipo especializado en manejo de estos animales iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar qué provocó la reacción.

¿Cuál es el estado de salud del joven?

Vivek fue trasladado de urgencia al Hospital Apollo Adlux, en Angamaly, donde permanece bajo atención médica.

De acuerdo con los reportes oficiales, su estado es delicado y continúa recibiendo tratamiento por las lesiones sufridas durante el ataque.

Vivek se encuentra bajo atención médica en un estado delicado. (Foto FreePik)

¿Cuál es el significado de los elefantes en la cultura India?

En la India, los elefantes tienen un profundo valor religioso y simbólico. Son considerados animales sagrados dentro del hinduismo y representan fuerza, sabiduría, prosperidad y buena fortuna.

Una de las figuras más veneradas es el dios Ganesha, deidad con cabeza de elefante, asociado con la eliminación de obstáculos y el inicio de nuevos caminos. Por esta razón, en muchos festivales y ceremonias religiosas los elefantes participan como símbolo de bendición y protección espiritual.

Especialmente en estados del sur como Kerala, es común que estos animales formen parte de procesiones tradicionales, adornados con piezas decorativas y acompañando celebraciones en templos.