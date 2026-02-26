Hace pocas horas se confirmó el desafortunado fallecimiento de distinguido periodista quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, demostrando su gran habilidad al ser un gran cronista.

Además, varios allegados del periodista han acaparado la atención mediática tras los complicados momentos por los que atravesó al padecer una complicada enfermedad, según lo anunció mediante sus redes sociales.

¿Cómo se confirmó el desafortunado fallecimiento de reconocido periodista?

El nombre de Juan Luis Dorado Merchán, más conocido como Juanlu, se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la desafortunada noticia de su muerte en las últimas horas.

Así se confirmó el fallecimiento de Juan Luis Dorado Merchán. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartida mediante la cuenta del área sanitaria Norte de Córdoba, España, quienes anunciaron lo siguiente:

“Ha fallecido Juan Luis Dorado Merchán, periodista y colaborador fundamental en la comunicación y estrategia de redes sociales de nuestra Área Sanitaria durante casi una década. El equipo del Área Sanitaria Norte de Córdoba se une al dolor de su familia y amigos. Gracias, Juanlu, por ayudarnos a estar más cerca de nuestros usuarios todos estos años, descansa en paz”, agregó el comunicado oficial.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Juan Luis Dorado Merchán? | Foto: Freepik

¿Cuál fue la complicada enfermedad que enfrentó Juan Luis Dorado Merchán?

Es clave mencionar que el reconocido periodista tuvo la oportunidad de trabajar en reconocidos medios internacionales como: Marca o Radio Nacional de España, en donde demostró su gran habilidad en el campo de la comunicación.

Según han reportado medios internacionales como ’20 minutos’ se evidencia que Juan Luis Dorado atravesó por algunas complicaciones de salud al ser diagnosticado por una crítica enfermedad, tal como lo reportó en sus redes sociales.

Por su parte, varios internautas y allegados de Juan Luis lo han recordado con especial cariño, sobre todo, al destacarse por ser un periodista ejemplar, demostrando que disfrutaba con plenitud su carrera profesional en la que tuvo la oportunidad de darse a conocer y, de igual modo, por llevar en alto todo su potencial al trabajar en reconocidos medios de comunicación en los que adquirió visibilidad y, también, el incondicional cariño de sus seguidores.