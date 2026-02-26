Falleció reconocida estrella del boxeo tras devastadora enfermedad

El mundo del boxeo despide a una de sus figuras más recordadas. Un ex campeón estadounidense murió el miércoles 25 de febrero en Beaumont, California, acompañado por su familia y seres queridos. Tenía 68 años.

La noticia generó una ola de mensajes de condolencias en redes sociales, donde fanáticos, colegas y dirigentes del deporte destacaron no solo su trayectoria arriba del ring, sino también su calidad humana fuera de él.

¿Quién fue el boxeador que falleció?

Ruben Castillo, apodado “El Conquistador”, fue un destacado peleador de peso pluma que protagonizó algunas de las veladas más exigentes de su generación. A lo largo de su carrera disputó cuatro combates por títulos mundiales y se enfrentó a leyendas del boxeo internacional.

Entre sus rivales estuvieron nombres de enorme peso histórico como Julio César Chávez, Salvador Sánchez, Alexis Argüello y Juan Laporte, todos reconocidos por su legado en el deporte.

Ruben Castillo, "El Conquistador", falleció a los 68 años. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Ruben Castillo?

El ex boxeador falleció tras enfrentar una enfermedad devastadora: cáncer. En los últimos meses su estado de salud se había deteriorado, y finalmente murió rodeado de su círculo más cercano.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, expresó públicamente su pesar y destacó la personalidad amable y generosa del ex campeón.

“Estoy muy triste por el fallecimiento de Ruben Castillo [...] Un hombre increíble [...] Peleó contra tantos grandes en el ring, pero era un amigo increíble. Agradable, amable, siempre alegre, siempre divertido”, compartió Mauricio.

¿Quién era Ruben Castillo?

Castillo inició su carrera profesional en 1975 y rápidamente dejó huella tras imponerse por nocaut en su debut. Con el paso de los años acumuló un récord de 67 victorias, 10 derrotas y 37 triunfos por la vía rápida. Aunque anunció su retiro en varias ocasiones, regresó al cuadrilátero hasta despedirse definitivamente en 1997.

Más allá de sus logros deportivos, Castillo también incursionó en los medios de comunicación como comentarista de boxeo y participó en producciones cinematográficas. Su carisma y sentido del humor lo convirtieron en una figura querida dentro y fuera del ring.