Hanny Vizcaíno mostró su preparación para interpretar a Isabel en Pa’ seguirte queriendo

Hanny Vizcaíno reveló detalles de su caracterización en Pa' seguirte queriendo y dejó ver cómo construye a una Isabel más madura.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Hanny Vizcaíno revela como prepara su personaje.
Hanny Vizcaíno revela como prepara su personaje en Pa' seguirte queriendo. (Foto Canal RCN)

La actriz Hanny Vizcaíno reveló cómo prepara su papel protagónico en la nueva producción del Canal RCN, Pa' seguirte queriendo.

Hanny Vizcaíno dio detalles.
Hanny Vizcaíno dio detalles de su interpretación de Isabel en Pa' seguirte queriendo. (Foto Canal RCN)

¿Qué mostró Hanny Vizcaíno sobre su papel en Pa seguirte queriendo?

Desde que RCN anunció el inicio de las grabaciones de la segunda parte de Pa quererte, los actores y el equipo creativo han compartido detalles de esta historia que promete cautivar nuevamente a la audiencia colombiana.

Hanny no ha sido ajena a este entusiasmo y ha mostrado pequeños adelantos de su personaje.

En un video publicado en sus redes sociales, la actriz compartió el proceso de maquillaje y vestuario que le da vida a Isabel, la hija de Mauricio, interpretado por Sebastián Martínez.

La publicación rápidamente avivó la expectativa de los seguidores, quienes se mostraron ansiosos por el regreso de esta producción que marcó a muchas familias colombianas.

La segunda temporada plantea un reto actoral para Hanny Vizcaíno: mostrar a una Isabel más madura, enfrentando los cambios propios de la adolescencia y descubriendo el amor por primera vez.

Este crecimiento del personaje permitirá explorar nuevas emociones y conflictos, alejándose de la inocencia de la primera parte para dar paso a una joven que busca su identidad en medio de situaciones contemporáneas.

La actriz ha dejado ver que se prepara con dedicación para transmitir la autenticidad de esta etapa de la vida, conectando con los espectadores que se verán reflejados en sus experiencias.

La producción no solo retoma la historia de los personajes ya conocidos, sino que también introduce nuevas figuras que enriquecerán la trama.

Los guionistas han apostado por situaciones actuales que pondrán a prueba las relaciones familiares y personales, mostrando cómo los protagonistas enfrentan dilemas más complejos.

¿Quiénes protagonizan Pa’ seguirte queriendo?

La segunda temporada de Pa seguirte queriendo contará con un reparto de lujo que reúne a figuras muy queridas por el público.

Sebastián Martínez, Hanny Vizcaíno y Julieth Pardau serán los encargados de liderar esta nueva etapa, mientras que el elenco principal regresa con nombres que marcaron la primera parte de la historia.

Entre ellos destacan Pity Camacho, Luis Eduardo Arango, Manuel Sarmiento, Laura Londoño, Alejandra Ávila, Marianella González, Juliana Galvis, Diana Wiswell y Variel Sánchez, quienes volverán a dar vida a los personajes que conquistaron a la audiencia.

Pa' seguirte queriendo está protagonizada por Hanny Vizcaíno.
Pa' seguirte queriendo está protagonizada por Hanny Vizcaíno, Sebastián Martínez y Julieth Pardau. (Foto Canal RCN)
