Sara Uribe sorprendió con sus palabras sobre Juanda Caribe y defendió su comportamiento; esto dijo

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Sara Uribe, habló en ¿Qué hay pa’ dañar? del comportamiento de Juanda Caribe dentro del reality.

Sara Uribe defiende el comportamiento de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

¿Qué dijo Sara Uribe sobre el comportamiento de Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia 3?

La presentadora expresó que le parece muy injusto el trato que se le está dando al humorista en las redes sociales luego de sus enfrentamientos con Karola y Alexa Torrex, en los que hizo comentarios que, según él, fueron malinterpretados.

En el congelado de Alexa Torrex, su novio Jhorman entró para recargar las energías de Alexa y aprovechó para dejarle un mensaje a Juanda con fuertes señalamientos y acusaciones.

Con Karola, la situación se dio durante una prueba por equipos: ella le dijo a Juanda que recogiera “el chupo” y él respondió refiriéndose al cuerpo de la creadora de contenido.

Estas dos escenas han puesto al participante bajo la lupa de la opinión pública.

Sara se refirió a la polémica asegurando que le parece injusto, ya que Juanda fue una persona muy respetuosa con ella durante su estadía en la competencia.

Uribe insistió en que no se puede encasillar a alguien por malentendidos o comentarios sacados de contexto.

Además, señaló que lo están señalando con el único fin de dañar su imagen y reputación, justo en un momento en el que Juanda está creciendo profesionalmente y ganando relevancia dentro del programa.

Roberto Velásquez, Néstor Parra y Karina García coincidieron con las palabras de Sara, asegurando que es injusto que Juanda no pueda defenderse de las acusaciones mientras permanece dentro del reality.

Para ellos, los comentarios en redes sociales han sido desproporcionados y han afectado la percepción del público sobre el humorista.

Anoche se llevó a cabo la gala de nominación en La casa de los famosos Colombia. La actividad fue liderada por Melissa Gate y la suerte fue determinante.

¿Cómo quedó la placa parcial de nominados en La casa de los famosos Colombia 3?

La placa parcial de nominados quedó de la siguiente manera:

Alejandro Estrada (nominado por Nicolás Arrieta, eliminado de la semana)

Lorena Altamirano (nominada por el público)

Juan Palau (nominado por el público)

Manuela Gómez (nominada por la casa – candado)

Valentino Lázaro (nominado por la casa)

Yuli Ruíz (nominada por la casa)

Tebi Bernal (nominado por Campanita, líder de la semana).

Mientras tanto, varios de los habitantes siguen cumpliendo con los encantamientos de Melissa Gate, que han puesto un toque de fantasía y humor dentro de la convivencia.