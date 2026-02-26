Una influencer se ha convertido en tema de conversación en redes sociales debido a su sorprendente parecido con Karina García. La similitud es tan impactante que varios usuarios aseguran haberla confundido con la creadora de contenido en más de una ocasión.

¿Quién es la influencer que se ha viralizado por su parecido con Karina García?

La popularidad de Karina García no ha dejado de crecer tras su paso por La casa de los famosos Colombia 2, sumado a su activa presencia en redes sociales, donde sus jocosas frases se han vuelto virales y replicadas por cientos de usuarios en TikTok.

Karina García tiene su doble exacta: una reconocida influencer. (Foto: Canal RCN)

Precisamente en esta plataforma comenzó a llamar la atención una mujer que muchos consideran su "doble", debido al notable parecido físico que guarda con la creadora de contenido antioqueña.

Se trata de una joven mujer llamada Allison Hernández, quien cuenta con más de un millón de fans en esta red social y quien ha cautivado a los usuarios de esta plataforma al aparecer bailando un trend viral de Ryan Castro.

En el video que compartió, y que ya acumula miles de reacciones y comentarios, la mujer se acerca a la cámara para mostrar en detalle sus facciones, dejando en evidencia el gran parecido que tiene con Karina.

Además, luce el cabello negro y largo que tanto caracteriza a la creadora de contenido.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok al parecido de una influencer con Karina García?

Muchos usuarios acudieron a la sección de comentarios para asegurar que, en un primer momento, pensaron que se trataba de otro perfil de Karina García.

Otros, en cambio, opinaron que, aunque el parecido con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia es evidente, la influencer incluso les parecía más atractiva.

Me parece más linda", "Creí que era Karina García" y "Solamente yo, pero le vi tanto parecido a Karina García, jaja", fueron los comentarios que dejaron allí.

Usuarios de TikTok expresaron que aunque la influencer se parecía a Karina García, era más bella. (Foto: Canal RCN)

¿Quién es Allison Hernández?

De acuerdo con lo que se aprecia en su perfil de Instagram, Allison Hernández es una creadora de contenido que ha ganado notoriedad por su imagen y presencia en redes.

En su cuenta también deja ver que se desempeña como modelo, que siente un gran gusto por los animales y que disfruta compartir momentos de viaje, tanto en solitario como en compañía de su familia.