Ryan Castro suma otra crush tras Lina Tejeiro: una exparticipante de La casa de los famosos Colombia

Ryan Castro no solo se ha ganado el corazón de la actriz colombiana Lina Tejeiro, sino que también de una exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien ha sorprendido a sus fans con sus recientes declaraciones.

Artículos relacionados Ryan Castro Ryan Castro habría respondido a Lina Tejeiro luego de que la actriz confesara que el cantante es su crush

¿Quién es la exparticipante de La casa de los famosos Colombia que reveló ser también la crush de Ryan Castro?

Ryan Castro sigue siendo tema de conversación luego de que Lina Tejeiro revelara en una entrevista que su crush nacional es el artista paisa.

Ryan Castro no solo tiene una crush tras las declaraciones de Lina Tejeiro, ahora también una exparticipante de La casa de los famosos Colombia confesó serlo. (Foto izquierda: Canal RCN | (Foto derecha: Dimitrios Kambouris/AFP)

Tras esta confesión que causó revuelo en redes, una exparticipante de La casa de los famosos Colombia también sorprendió al asegurar abiertamente que le gusta el cantante.

Se trata de Cindy Ávila, más conocida en plataformas digitales como La Toxi Costeña, quien en una entrevista para Los Desenmascarados confesó su gusto por el intérprete de 'La Villa'.

Artículos relacionados Lady Tabares Lady Tabares confirmó el fallecimiento de reconocido actor de 'La vendedora de rosas'

¿Qué dijo La Toxi Costeña de Ryan Castro?

En este espacio al que fue invitada, la cantante sincelejana fue cuestionada sobre qué tan atractivo le parecía el artista antioqueño, a lo que sin filtro alguno expresó que le parecía muy rico, describiendo cómo lo detallaba en cuestiones más privadas.

Uf rico, yo lo veo a él m4l4ndro, yo lo veo rudo, me parece demasiado hetero ese man", dijo.

La Toxi Costeña expresó que le gusta al cantante Ryan Castro. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos Nicolás Arrieta revela en La casa de los famosos Colombia la pesadilla que tuvo con Yina Calderón

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a las declaraciones de La Toxi Costeña sobre Ryan Castro?

En los comentarios del video con las declaraciones de Cindy Ávila, varias usuarias aseguraron estar de acuerdo con sus palabras y celebraron que lo expresara públicamente.

Sin embargo, otras personas mostraron su molestia y señalaron que la creadora de contenido solo buscaba ganar popularidad después de que Lina Tejeiro revelara que Ryan es su crush.

De igual manera, algunos internautas aprovecharon para mencionar que Aida Victoria Merlano podría ser otra celebridad que piense lo mismo del cantante, pues en su libro habría descrito a alguien con características similares.