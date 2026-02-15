Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Ryan Castro suma otra crush tras Lina Tejeiro: una exparticipante de La casa de los famosos Colombia

Ryan Castro suma otra crush además de Lina Tejeiro, pues una exparticipante de La casa de los famosos Colombia confesó serlo.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Ryan Castro tiene una nueva crush: es una exparticipante de La casa de los famosos Colombia
Ryan Castro sumó una nueva crush a su lista: una exparticipante de La casa de los famosos Colombia confesó que le gusta. (Foto izquierda: Theo Wargo/Getty Images for Roc Nation/AFP | Foto derecha: Canal RCN)

Ryan Castro no solo se ha ganado el corazón de la actriz colombiana Lina Tejeiro, sino que también de una exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien ha sorprendido a sus fans con sus recientes declaraciones.

Artículos relacionados

¿Quién es la exparticipante de La casa de los famosos Colombia que reveló ser también la crush de Ryan Castro?

Ryan Castro sigue siendo tema de conversación luego de que Lina Tejeiro revelara en una entrevista que su crush nacional es el artista paisa.

Ryan Castro aviva los rumores.
Ryan Castro no solo tiene una crush tras las declaraciones de Lina Tejeiro, ahora también una exparticipante de La casa de los famosos Colombia confesó serlo. (Foto izquierda: Canal RCN | (Foto derecha: Dimitrios Kambouris/AFP)

Tras esta confesión que causó revuelo en redes, una exparticipante de La casa de los famosos Colombia también sorprendió al asegurar abiertamente que le gusta el cantante.

Se trata de Cindy Ávila, más conocida en plataformas digitales como La Toxi Costeña, quien en una entrevista para Los Desenmascarados confesó su gusto por el intérprete de 'La Villa'.

Artículos relacionados

¿Qué dijo La Toxi Costeña de Ryan Castro?

En este espacio al que fue invitada, la cantante sincelejana fue cuestionada sobre qué tan atractivo le parecía el artista antioqueño, a lo que sin filtro alguno expresó que le parecía muy rico, describiendo cómo lo detallaba en cuestiones más privadas.

Uf rico, yo lo veo a él m4l4ndro, yo lo veo rudo, me parece demasiado hetero ese man", dijo.

La Toxi Costeña, en Buen Día, Colombia
La Toxi Costeña expresó que le gusta al cantante Ryan Castro. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a las declaraciones de La Toxi Costeña sobre Ryan Castro?

En los comentarios del video con las declaraciones de Cindy Ávila, varias usuarias aseguraron estar de acuerdo con sus palabras y celebraron que lo expresara públicamente.

Sin embargo, otras personas mostraron su molestia y señalaron que la creadora de contenido solo buscaba ganar popularidad después de que Lina Tejeiro revelara que Ryan es su crush.

De igual manera, algunos internautas aprovecharon para mencionar que Aida Victoria Merlano podría ser otra celebridad que piense lo mismo del cantante, pues en su libro habría descrito a alguien con características similares.

Dios mío, es que Ryan últimamente, antes de que Lina y la Toxi lo dijeran, ya nosotras lo sabíamos, solo que estábamos guardando el secreto", "Ya como Lina Tejeiro habló de él, ahora está también" y "Yo lo pensé, La Toxi lo dijo", fueron solo algunos de los mensajes que dejaron.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Maluma y Yeison Jiménez Maluma

Maluma aparece en foto con Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, y sorprende en redes

Maluma sorprendió al aparecer en una foto con Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, desatando reacciones en redes sociales.

Yeison jimenez en carnaval de barranquilla Yeison Jiménez

Así fue el homenaje a Yeison Jiménez en el Carnaval de Barranquilla

Honraron la memoria de Yeison Jiménez en el Carnaval de Barranquilla tras su lamentable fallecimiento.

LA SUPREMA Y BLESSD Blessd

La Suprema habría reaccionado a supuesta infidelidad de Blessd

Fans relacionan mensaje de La Suprema con la polémica de supuesta infidelidad de Blessd.

Lo más superlike

Maluma y Yeison Jiménez lograron hacer una gran amistad. Yeison Jiménez

Nuevo video revela confesión que Maluma le hizo a Yeison Jiménez el día que grabaron su canción

Yeison Jiménez y Maluma habían hecho una gran amistad en medio de la grabación de su sencillo.

Este sería el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia 3, según la IA La casa de los famosos

La IA sorprende al revelar quién podría ser el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia 3

Cardi B cae en pleno show en Las Vegas y su reacción se vuelve viral Cardi B

Cardi B sufre aparatosa caída en concierto y sorprende con su reacción | VIDEO

Florinda Meza y Chespirito Talento internacional

Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones