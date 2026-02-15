Ryan Castro suma otra crush tras Lina Tejeiro: una exparticipante de La casa de los famosos Colombia
Ryan Castro suma otra crush además de Lina Tejeiro, pues una exparticipante de La casa de los famosos Colombia confesó serlo.
Ryan Castro no solo se ha ganado el corazón de la actriz colombiana Lina Tejeiro, sino que también de una exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien ha sorprendido a sus fans con sus recientes declaraciones.
¿Quién es la exparticipante de La casa de los famosos Colombia que reveló ser también la crush de Ryan Castro?
Ryan Castro sigue siendo tema de conversación luego de que Lina Tejeiro revelara en una entrevista que su crush nacional es el artista paisa.
Tras esta confesión que causó revuelo en redes, una exparticipante de La casa de los famosos Colombia también sorprendió al asegurar abiertamente que le gusta el cantante.
Se trata de Cindy Ávila, más conocida en plataformas digitales como La Toxi Costeña, quien en una entrevista para Los Desenmascarados confesó su gusto por el intérprete de 'La Villa'.
¿Qué dijo La Toxi Costeña de Ryan Castro?
En este espacio al que fue invitada, la cantante sincelejana fue cuestionada sobre qué tan atractivo le parecía el artista antioqueño, a lo que sin filtro alguno expresó que le parecía muy rico, describiendo cómo lo detallaba en cuestiones más privadas.
Uf rico, yo lo veo a él m4l4ndro, yo lo veo rudo, me parece demasiado hetero ese man", dijo.
¿Cómo reaccionaron en redes sociales a las declaraciones de La Toxi Costeña sobre Ryan Castro?
En los comentarios del video con las declaraciones de Cindy Ávila, varias usuarias aseguraron estar de acuerdo con sus palabras y celebraron que lo expresara públicamente.
Sin embargo, otras personas mostraron su molestia y señalaron que la creadora de contenido solo buscaba ganar popularidad después de que Lina Tejeiro revelara que Ryan es su crush.
De igual manera, algunos internautas aprovecharon para mencionar que Aida Victoria Merlano podría ser otra celebridad que piense lo mismo del cantante, pues en su libro habría descrito a alguien con características similares.
Dios mío, es que Ryan últimamente, antes de que Lina y la Toxi lo dijeran, ya nosotras lo sabíamos, solo que estábamos guardando el secreto", "Ya como Lina Tejeiro habló de él, ahora está también" y "Yo lo pensé, La Toxi lo dijo", fueron solo algunos de los mensajes que dejaron.
