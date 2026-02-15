La IA sorprende al revelar quién podría ser el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia 3

Consultamos a la inteligencia artificial para conocer quién podría convertirse en el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia esta noche, y su respuesta reveló tres nombres, pero uno definitivo que pocos esperaban.

Artículos relacionados Ryan Castro Ryan Castro habría respondido a Lina Tejeiro luego de que la actriz confesara que el cantante es su crush

¿Quiénes serían los opcionados de ser eliminados de La casa de los famosos Colombia 3, según la IA?

Tras compartir con esta herramienta digital los nombres de los participantes en placa y en riesgo de salir de la competencia, la IA señaló tres posibles eliminados y finalmente reveló quién tendría más probabilidades de abandonar el reality.

La IA analizó entre los siete nominados, que tres famosos podrían salir esta noche del reality. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que los famosos que están en esta oportunidad en placa son: Manuela Gómez, Juan Palau, Maiker Smith, Eidevin López, Jay Torres, Alejandro Estrada y Beba.

Después de compartirle detalles con base en lo que ha pasado hasta el momento en el reality, sus trayectorias y comentarios del público, la IA ha manifestado que los más opcionados serían: Jay Torres, Maiker Smith o Eidevin López.

Artículos relacionados Lady Tabares Lady Tabares confirmó el fallecimiento de reconocido actor de 'La vendedora de rosas'

¿Cuál fue el análisis de la IA sobre los tres posibles eliminados de La casa de los famosos Colombia?

La IA ha sacado su análisis enfatizando que Manuela Gómez no podría ser la eliminada, debido a que tiene un fandom fuerte, a pesar de que entró a placa tras ser sancionada por El Jefe tras moverse en 'El Congelado', luego de recibir la visita de su novio e hija.

De igual manera, arrojó que Beba, Juan Palau y Alejandro Estrada son perfiles con apoyo externo, lo que les daría una posibilidad para seguir en competencia.

Sin embargo, según el análisis, Maiker y Jay, nominados por el público, serían los más opcionados a salir, mientras que Eidevin quedaría fuera del riesgo inmediato, pues, aunque tiene un fandom pequeño, podría permanecer una semana más.

Jay Torres y Maiker Smith serían los dos más opcionados de ser eliminados de La casa de los famosos Colombia, según la IA. (Fotos: Canal RCN)

Artículos relacionados Ryan Castro Ryan Castro suma otra crush tras Lina Tejeiro: una exparticipante de La casa de los famosos Colombia

¿Quién sería el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia 3, según la IA?

Según la IA, entre Maiker y Jay, el boricua sería el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia, ya que volvió a quedar en placa por votación del público, un factor que podría jugar en su contra.

Sin embargo, la decisión final está en manos de los televidentes, por lo que solo queda esperar si la predicción se cumple o si el país elige a otro participante para abandonar la competencia.

La gala de eliminación podrá verse por Canal RCN a las 8:00 p.m. o a través de su app, de forma gratuita.