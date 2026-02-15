Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

La IA sorprende al revelar quién podría ser el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia 3

La inteligencia artificial dio su pronóstico de quién podría salir de La casa de los famosos Colombia 3 este 15 de febrero.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Este sería el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia 3, según la IA
La IA revela quién podría ser el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos: Canal RCN)

Consultamos a la inteligencia artificial para conocer quién podría convertirse en el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia esta noche, y su respuesta reveló tres nombres, pero uno definitivo que pocos esperaban.

Artículos relacionados

¿Quiénes serían los opcionados de ser eliminados de La casa de los famosos Colombia 3, según la IA?

Tras compartir con esta herramienta digital los nombres de los participantes en placa y en riesgo de salir de la competencia, la IA señaló tres posibles eliminados y finalmente reveló quién tendría más probabilidades de abandonar el reality.

Logo de La casa de los famosos Colombia
La IA analizó entre los siete nominados, que tres famosos podrían salir esta noche del reality. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que los famosos que están en esta oportunidad en placa son: Manuela Gómez, Juan Palau, Maiker Smith, Eidevin López, Jay Torres, Alejandro Estrada y Beba.

Después de compartirle detalles con base en lo que ha pasado hasta el momento en el reality, sus trayectorias y comentarios del público, la IA ha manifestado que los más opcionados serían: Jay Torres, Maiker Smith o Eidevin López.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el análisis de la IA sobre los tres posibles eliminados de La casa de los famosos Colombia?

La IA ha sacado su análisis enfatizando que Manuela Gómez no podría ser la eliminada, debido a que tiene un fandom fuerte, a pesar de que entró a placa tras ser sancionada por El Jefe tras moverse en 'El Congelado', luego de recibir la visita de su novio e hija.

De igual manera, arrojó que Beba, Juan Palau y Alejandro Estrada son perfiles con apoyo externo, lo que les daría una posibilidad para seguir en competencia.

Sin embargo, según el análisis, Maiker y Jay, nominados por el público, serían los más opcionados a salir, mientras que Eidevin quedaría fuera del riesgo inmediato, pues, aunque tiene un fandom pequeño, podría permanecer una semana más.

Jay Torres y Maiker Smith en La casa de los famosos Colombia 3
Jay Torres y Maiker Smith serían los dos más opcionados de ser eliminados de La casa de los famosos Colombia, según la IA. (Fotos: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Quién sería el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia 3, según la IA?

Según la IA, entre Maiker y Jay, el boricua sería el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia, ya que volvió a quedar en placa por votación del público, un factor que podría jugar en su contra.

Sin embargo, la decisión final está en manos de los televidentes, por lo que solo queda esperar si la predicción se cumple o si el país elige a otro participante para abandonar la competencia.

La gala de eliminación podrá verse por Canal RCN a las 8:00 p.m. o a través de su app, de forma gratuita.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valentino confesó que no se siente cómodo con lo que pasa con Juanse Laverde. Valentino Lázaro

Valentino tomó radical decisión con Juanse Laverde en La casa de los famosos: “Me veo muy intenso”

Valentino Lázaro se sinceró y habló de lo que planea hacer con Juanse Laverde tras la reciente fiesta que hubo en La casa de los famosos.

La casa de los famosos

Nicolás Arrieta revela en La casa de los famosos Colombia la pesadilla que tuvo con Yina Calderón

Nicolás Arrieta sorprendió a sus compañeros de La casa de los famosos Colombia 3 al contar la pesadilla que tuvo con Yina Calderón.

Exparticipantes de La casa de los famosos protagonizan beso en el Carnaval de Barranquilla La casa de los famosos

Exparticipantes de La casa de los famosos protagonizan beso en el Carnaval de Barranquilla

Marilyn Patiño y Renzo Meneses protagonizaron un beso durante la Batalla de Flores en el Carnaval de Barranquilla.

Lo más superlike

Maluma y Yeison Jiménez Maluma

Maluma aparece en foto con Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, y sorprende en redes

Maluma sorprendió al aparecer en una foto con Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, desatando reacciones en redes sociales.

Maluma y Yeison Jiménez lograron hacer una gran amistad. Yeison Jiménez

Nuevo video revela confesión que Maluma le hizo a Yeison Jiménez el día que grabaron su canción

Cardi B cae en pleno show en Las Vegas y su reacción se vuelve viral Cardi B

Cardi B sufre aparatosa caída en concierto y sorprende con su reacción | VIDEO

Florinda Meza y Chespirito Talento internacional

Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones