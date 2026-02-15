La nueva canción de Yeison Jiménez y Maluma ha causado gran impacto en el mundo de la música. El estreno se produjo un mes después de la muerte del cantante caldense en tierras boyacenses.

¿Qué le confesó Maluma a Yeison Jiménez el día que se encontraron para grabar su sencillo?

El tema se titular ‘Con el corazón’ y significa un verdadero hito, tanto para el género popular como para el urbano. No en vano, el videoclip del sencillo ya suma un millón y medio de visualizaciones en YouTube.

Artículos relacionados Ryan Castro Ryan Castro habría respondido a Lina Tejeiro luego de que la actriz confesara que el cantante es su crush

En redes sociales se han conocido imágenes del día que se llevó a cabo la grabación de la canción y la nostalgia ha salido a relucir.

Un reciente video, compartido desde la cuenta oficial de Jiménez, muestra que existía mucha confianza entre los cantantes. En medio de una charla que tuvieron, salieron a relucir revelaciones inesperadas.

En un primer momento, aparece Maluma muy cerca de la cámara y dice: “dizque lo que menos me imaginé es que a Maluma lo chi*be*ban… la mujer. A mí me chi*be*n duro”.

Yeison se involucra en la conversación y dice jocosamente que “si yo fuera Maluma, la que me chi*be* la bloque de una… no le vuelvo a hablar”.



Posterior a ello, salen a relucir imágenes del día que los cantantes le dieron vida a su canción, la cual crece en reproducciones en distintas plataformas digitales.

Yeison Jiménez y Maluma se unieron para grabar 'Con el corazón'. Fotos: AFP - Stefano Rellandini / RCN

Artículos relacionados Lady Tabares Lady Tabares confirmó el fallecimiento de reconocido actor de 'La vendedora de rosas'

Entre tanto, el post compartido desde la cuenta de Yeison habla del legado del artista y destaca cualidades que lo hicieron único dentro de la música popular o regional colombiana como él mismo la bautizó.

Hablar de Yeison es hablar de carisma, de cercanía y de esa alegría que llenaba cualquier lugar al que llegaba. Tenía la capacidad de hacer sentir importante a cada persona, de convertir un escenario en encuentro y una canción en abrazo. Esa personalidad genuina fue la que conectó con millones y la que sigue viva cada vez que su música vuelve a sonar

¿Cómo se enteró Francy de la muerte de Yeison Jiménez?

Francy, quien, además de colega, era amiga de Yeison Jiménez, recordó el día que se enteró de la muerte del cantante de 34 años.

En charla con ‘Buen Día, Colombia’ de RCN, la artista contó que se encontraba en el departamento del Huila, donde daría un concierto, cuando su mánager la llamó para informarle de lo ocurrido.

Francy iba a dar un concierto el día que se enteró de la muerte de Yeison Jiménez. Fotos: RCN

“Se nos fue Yeison, se cayó el avión donde viajaba”, le dijo el mánager a Francy, lo que por supuesto la dejó muy impactada.

La artista tuvo que sacar fuerzas de donde no tenía para cantar en el concierto que tenía ese día. Además de la amistad que los unía, Francy y Yeison tenían en mente grabar una nueva canción.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hermano de Yeison Jiménez fue criticado por celebrar San Valentín y así respondió

En varias ocasiones, Jiménez presumió su amistad con Francy, incluso, cariñosamente le decía “mona”. La artista fue una de las que participó de la canción homenaje que le hicieron al caldense, ‘El aventurero en el cielo’.