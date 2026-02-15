Sebastián Martínez lloró de alegría por un nuevo logro de su hijo: así fue el momento

Sebastián Martínez se mostró feliz y orgulloso por un nuevo logro que consiguió su hijo Amador. El actor compartió la noticia en redes sociales y destacó lo mucho que esto significa, no solo para él, sino para toda Colombia.

¿Cuál es la razón que tiene muy feliz al actor Sebastián Martínez?

El protagonista de producciones como ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Pa’ Quererte’ y ‘Allá te espero’ reveló que su hijo ha logrado dar grandes pasos en el mundo del automovilismo.

Sebastián, quien está casado con la actriz Kathy Sáenz, dio a conocer que Amador pudo ascender a nueva etapa dentro del kartismo mundial y ya ha dado muestras de que brillará con su talento para el manejo más adelante en categorías más exigentes.

El matrimonio de Kathy Sáenz y Sebastián Martínez es de los más estables de la farándula colombiana. (Fotos Canal RCN)

Llegó a Italia sin test previo sin ser italiano o europeo, sin conocer la pista tanto como sus otros competidores y aún así se monta al podio logrando un resultado brutal en unas condiciones dificilísimas. Colombia tenemos piloto! Tenemos quien nos represente en lo más alto del automovilismo. Sigamos apoyando este joven queme hincha el pecho de orgullo y amor



Martínez expresó que lo hecho por Amador lo hizo llorar de alegría, pero también agradecer al todopoderoso porque lo que ha conseguido a su corta edad no es fácil.

La publicación del reconocido actor colombiano se llenó de comentarios positivos y de muchas felicitaciones.

“Qué belleza ver tu emoción, Sebas!!!”, “aaawww que emoción en serio! Wow felicidades a los papás pero sobre todo a ese hombrecito que demuestra talento y disciplina a full!”, “tremendoooooo”, “me encanta la emoción de ese papá orgulloso de su hijo, es el fruto de su apoyo”.

Amador es fruto de la relación de Sebastián Martínez con Kathy Sáenz. Los actores se conocieron y enamoraron en medio de las grabaciones de la novela ‘Juegos prohibidos’. Tuvieron un noviazgo de dos años y luego se casaron. Ya completan más de una década casados.

Sáenz y Martínez se han convertido en una de las parejas más estables de la farándula colombiana; ambos, además, completan una importante trayectoria en la pantalla chica y grande.

¿Quién es Sebastián Martínez, quien reveló una gran noticia sobre su hijo Amador?

Sebastián Martínez suma una amplia experiencia actoral. Ha pasado por producciones como ‘La viuda de la mafia’, ‘El penúltimo beso’, ‘La Pola’, ‘Allá te espero’, ‘El estilista’, ‘La ley del corazón’, entre otras.

Sebastián Martínez suma una gran trayectoria como actor en Colombia. Foto: RCN

Kathy Sáenz, por su parte, ha brillado en ‘Amor a la plancha’, ‘Pura Sangre’, ‘Pobre Pablo’, ‘Las santísimas’, por solo mencionar algunas.