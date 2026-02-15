Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sebastián Martínez lloró de alegría por un nuevo logro de su hijo: así fue el momento

Sebastián Martínez se mostró feliz y orgulloso por los grandes pasos que da Amador, su único hijo.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Sebastián Martínez mostró su felicidad por los logros de su hijo Amador.
Sebastián Martínez compartió en redes sociales una noticia que lo tiene muy orgulloso. Foto: RCN

Sebastián Martínez se mostró feliz y orgulloso por un nuevo logro que consiguió su hijo Amador. El actor compartió la noticia en redes sociales y destacó lo mucho que esto significa, no solo para él, sino para toda Colombia.

¿Cuál es la razón que tiene muy feliz al actor Sebastián Martínez?

El protagonista de producciones como ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Pa’ Quererte’ y ‘Allá te espero’ reveló que su hijo ha logrado dar grandes pasos en el mundo del automovilismo.

Artículos relacionados

Sebastián, quien está casado con la actriz Kathy Sáenz, dio a conocer que Amador pudo ascender a nueva etapa dentro del kartismo mundial y ya ha dado muestras de que brillará con su talento para el manejo más adelante en categorías más exigentes.

Nuevo integrante de la familia de Kathy Sáenz y Sebastián Martínez
El matrimonio de Kathy Sáenz y Sebastián Martínez es de los más estables de la farándula colombiana. (Fotos Canal RCN)

Llegó a Italia sin test previo sin ser italiano o europeo, sin conocer la pista tanto como sus otros competidores y aún así se monta al podio logrando un resultado brutal en unas condiciones dificilísimas. Colombia tenemos piloto! Tenemos quien nos represente en lo más alto del automovilismo. Sigamos apoyando este joven queme hincha el pecho de orgullo y amor


Martínez expresó que lo hecho por Amador lo hizo llorar de alegría, pero también agradecer al todopoderoso porque lo que ha conseguido a su corta edad no es fácil.

La publicación del reconocido actor colombiano se llenó de comentarios positivos y de muchas felicitaciones.

“Qué belleza ver tu emoción, Sebas!!!”, “aaawww que emoción en serio! Wow felicidades a los papás pero sobre todo a ese hombrecito que demuestra talento y disciplina a full!”, “tremendoooooo”, “me encanta la emoción de ese papá orgulloso de su hijo, es el fruto de su apoyo”.

Artículos relacionados

Amador es fruto de la relación de Sebastián Martínez con Kathy Sáenz. Los actores se conocieron y enamoraron en medio de las grabaciones de la novela ‘Juegos prohibidos’. Tuvieron un noviazgo de dos años y luego se casaron. Ya completan más de una década casados.

Sáenz y Martínez se han convertido en una de las parejas más estables de la farándula colombiana; ambos, además, completan una importante trayectoria en la pantalla chica y grande.

¿Quién es Sebastián Martínez, quien reveló una gran noticia sobre su hijo Amador?

Sebastián Martínez suma una amplia experiencia actoral. Ha pasado por producciones como ‘La viuda de la mafia’, ‘El penúltimo beso’, ‘La Pola’, ‘Allá te espero’, ‘El estilista’, ‘La ley del corazón’, entre otras.

Sebastián Martínez ha brillado en varias producciones colombianas.
Sebastián Martínez suma una gran trayectoria como actor en Colombia. Foto: RCN

Artículos relacionados

Kathy Sáenz, por su parte, ha brillado en ‘Amor a la plancha’, ‘Pura Sangre’, ‘Pobre Pablo’, ‘Las santísimas’, por solo mencionar algunas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Maluma y Yeison Jiménez lograron hacer una gran amistad. Yeison Jiménez

Nuevo video revela confesión que Maluma le hizo a Yeison Jiménez el día que grabaron su canción

Yeison Jiménez y Maluma habían hecho una gran amistad en medio de la grabación de su sencillo.

El hermano de Yeison Jiménez se molestó con el comentario de un seguidor. Yeison Jiménez

Hermano de Yeison Jiménez fue criticado por celebrar San Valentín y así respondió

Alejandro Jiménez, hermano de Yeison Jiménez, respondió ante la crítica de un internauta por celebrar San Valentín.

Hermana de Yina Calderón se casa: así le propusieron matrimonio Yina Calderón

Hermana de Yina Calderón se casa: así fue la propuesta de matrimonio

Yina Calderón sorprendió al revelar que una de sus hermanas se casa y mostrar el emotivo momento de la propuesta de matrimonio.

Lo más superlike

Este sería el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia 3, según la IA La casa de los famosos

La IA sorprende al revelar quién podría ser el sexto eliminado de La casa de los famosos Colombia 3

La inteligencia artificial dio su pronóstico de quién podría salir de La casa de los famosos Colombia 3 este 15 de febrero.

Ryan Castro tiene una nueva crush: es una exparticipante de La casa de los famosos Colombia Ryan Castro

Ryan Castro suma otra crush tras Lina Tejeiro: una exparticipante de La casa de los famosos Colombia

Cardi B cae en pleno show en Las Vegas y su reacción se vuelve viral Cardi B

Cardi B sufre aparatosa caída en concierto y sorprende con su reacción | VIDEO

Florinda Meza y Chespirito Talento internacional

Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones