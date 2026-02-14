Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sebastián Yatra lamenta el fallecimiento de su mascota: "fuiste mi gran amigo"

El cantante Sebastián Yatra dedicó unas conmovedoras palabras por el fallecimiento de Rancherito, una de sus mascotas.

Por: Tatiana Romero Torres
Sebastián Yatra se despide de su mascota / (Foto de AFP y FREEPIK)

A través de sus redes sociales, Sebastián Yatra se mostró conmovido por el fallecimiento de un ser especial. El cantante dedicó un emotivo mensaje de despedida a 'Rancherito', su mascota.

¿Cuántas mascotas tiene Sebastian Yatra?

Sebastián Yatra ha revelado que se caracteriza por tener una gran conexión con los animales, especialmente con los perros. De acuerdo con sus declaraciones en entrevistas y redes sociales, el cantante es dueño de seis perros.

Sebastián Yatra ha expresado su cariño por sus mascotas / (Foto de AFP)

Sus mascotas viven en una finca familiar, y debido a sus constantes giras, son sus padres y hermanos quienes se encargan de su cuidado diario. Rancherito, rescatado de la calle, es el consentido y el que más menciones recibe del cantante, quien lo presume en sus redes constantemente.

¿Qué dijo Sebastián Yatra sobre su mascota?

En varias ocasiones destacó que Ranchera no era solo una mascota, sino un miembro fundamental de su hogar. El artista solía publicar videos y fotos con ella, mostrando el fuerte vínculo que los unía.

Sebastián Yatra habla sobre Rancherito, su mascota / (Foto de AFP y Freepik)

Mediante redes, Yatra siempre se refirió a sus mascotas con ternura. En diferentes momentos, Sebastián ha destacado que sus perros son su "polo a tierra" cuando regresa de las giras, por lo que el fallecimiento de su mascota representa una gran pérdida.

¿Qué mensaje compartió Sebastián Yatra sobre su mascota?

A través de su cuenta de Instagram, Yatra se despidió de su mascota, una compañera muy querida por él y su familia. El artista publicó un emotivo mensaje de despedida, agradeciéndole por los años de compañía y amor incondicional.

Fuiste mi amigo y lo serás para siempre. Te amo y Te amaré <.3 Rancherito, tú eres otra cosa 🐕✨👼🏽


Sus seguidores y colegas del mundo de la música llenaron sus publicaciones con mensajes de apoyo, entendiendo lo difícil que es perder a un animal que ha estado presente en tantos momentos de su vida y carrera.

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones