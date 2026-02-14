Hija de Daddy Yankee está embarazada, así fue el anuncio

Jesaaelys Ayala, hija del reggaetonero Daddy Yankee, sorprendió a sus seguidores al anunciar su primer embarazo junto a Carlos Olmo. La noticia cobra especial relevancia tras la pérdida de un bebé en septiembre de 2025.

¿Qué pasó con Jesaaelys, hija de Daddy Yankee?

En septiembre de 2025, Jesaaelys y su esposo Carlos Olmo sufrieron la pérdida de un bebé. Esta experiencia afectó profundamente a la pareja, quienes decidieron tomarse un tiempo antes de compartir cualquier noticia relacionada con un nuevo embarazo.

Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, recuerda su anterior embarazo / (Fotos de Freepik)

Por este motivo, el actual embarazo se considera un “bebé arcoiris”, un término usado para describir un embarazo que llega después de la pérdida de un hijo, simbolizando esperanza y renovación para la familia.

¿Cómo reveló Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, su embarazo?

La creadora de contenido anunció la noticia a través de un reel en Instagram grabado frente al mar, mostrando a la pareja visiblemente feliz. En el video, Jesaaelys escribió:

“Un poquito de ti y un poquito de mí. Una promesa de Dios”

Adicional a ello, reveló la fecha estimada de parto: 11 de agosto de 2026. Los seguidores reaccionaron con mensajes de apoyo y felicitaciones, destacando la importancia del embarazo tras la pérdida anterior.

¿Por qué Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, mantuvo el embarazo en secreto?

Jesaaelys explicó que eligieron no hacer público el embarazo de inmediato para asegurarse de que el bebé estuviera bien y saludable. La decisión también estuvo ligada a la necesidad de vivir los primeros meses con tranquilidad tras la pérdida de septiembre de 2025.

Jesaaelys, hija de Daddy Yankee, habla de su embarazo / (Foto de Freepik)

La pareja agradeció el apoyo de sus seguidores y destacó que hoy podían compartir la noticia con alegría:

“Después de la pérdida que vivimos en septiembre, decidimos guardar este milagrito cerquita del corazón un tiempo. Hoy podemos decirlo con alegría: vamos a ser papás”.

Este anuncio marca un nuevo capítulo en la vida de Jesaaelys Ayala y Carlos Olmo, quienes esperan con ilusión la llegada de su hijo mientras continúan compartiendo su historia con sus seguidores.