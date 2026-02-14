Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reaparece Miss Jamaica en redes sociales y cuenta detalles de su estado de salud: “Cambió todo”

Gabrielle Henry compartió un emotivo mensaje y habló de los difíciles días que ha atravesado tras aquella caída en Miss Universo.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Gabrielle Henry, Miss Jamaica, ha estado recuperándose tras su caída.
Gabrielle Henry habló del proceso que ha vivido en el último tiempo por su fuerte caída. Foto: AFP - Lillian Suwanrumpha

Gabrielle Henry reapareció en redes sociales y entregó novedades sobre su estado de salud, esto tras la fuerte caída que sufrió en medio de la ceremonia de Miss Universo mientras representaba a Jamaica, su país.

¿Qué ha pasado con Gabrielle Henry, Miss Jamaica, tras la brutal caída en Miss Universo?

En la publicación, Miss Jamaica aparece acostada sobre la cama de un hospital, mientras que en otra imagen se aprecia haciendo ejercicios sobre una bicicleta estática.

Artículos relacionados

Gabrielle ha emprendido una exigente recuperación debido a las secuelas que le quedaron de la caída y hoy habló por primera vez del duro proceso que ha vivido para recuperarse por completo.

Este período me ha dado espacio para reflexionar. Sé que mi historia aún se está desarrollando. Lo que pasó no fue un final; marcó el comienzo de la construcción de un legado más sólido, creando impacto y dejando una huella significativa. Sigo comprometido a enorgullecer a mi país y a inspirar a cada persona que encuentre en el camino

La representante de Jamaica afirmó que “esta temporada ha redefinido la restauración y la renovación para mí. En un momento en el que sólo quería representar a Jamaica al máximo, enfrenté la lesión más inesperada de mi vida. Cambió todo. Sin embargo, he aprendido que una caída puede revelar una profundidad de fuerza que no sabías que poseías”.


Gabrielle Henry destacó que la resiliencia le ha permitido salir adelante en medio del amargo momento que enfrentó, por lo que espera salir airosa de todo y seguir llevando en alto la bandera de su país.

Artículos relacionados

La publicación generó muchas reacciones entre seguidores y demás internautas. Fátima Bosch, actual Miss Universo, aprovechó la publicación para expresarle su apoyo a la jamaiquina.

“Te quiero mucho, hermana. Eres fuerte, eres valiente y siempre estás en mis oraciones. Dios los bendiga siempre”, escribió la representante mexicana.

Fátima Bosch le envió un mensaje de apoyo a la Miss Jamaica.
Fátima Bosch, actual Miss Universo, reaccionó al mensaje de Gabrielle Henry. Foto: AFP - Lillian Suwanrumpha

¿Cómo fue la caída de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, en Miss Universo 2025?

Durante las preliminares de Miss Universo 2025 en Tailandia, Gabrielle Henry cayó a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata. Este accidente le provocó una hemorragia intracraneal, pérdida de conciencia, fracturas y otras lesiones que requirieron atención médica inmediata.

La gravedad del incidente generó preocupación entre los fans y usuarios en redes sociales que se encontraban apoyándola y siguiendo de cerca su participación en el certamen.

Artículos relacionados

Posteriormente, Gabrielle pudo regresar a su país, donde continuó adelante con su recuperación. Hoy en día sigue adelante con terapias y, como lo evidenció en su mensaje, el proceso no ha sido fácil, pero eso no le ha quitado las ganas de volver a representar a su país en su certamen de belleza.

¿Cómo ocurrió la caída de Gabrielle Henry, Miss Jamaica?
Gabrielle Henry sufrió una fuerte caída en medio de un desfile de Miss Universo. / (Foto de AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Blessd le fue infiel a Manuela QM? Blessd

¿Blessd le fue infiel a Manuela QM? La modelo involucrada habló sobre su relación con el cantante

Luego de que Blessd fuera acusado de serle infiel a Manuela QM, la modelo con la que al cantante, reveló su versión de los hechos.

Filtran presuntos chats que vinculan a Blessd con otra mujer mientras su pareja está embarazada Blessd

Filtran presuntos chats que vinculan a Blessd con otra mujer mientras su pareja está embarazada

El cantante urbano vuelve a ser tendencia tras la filtración de presuntos chats que generaron rumores en redes sociales.

Johanna Fadul compartió emotivo momento con un fan Johanna Fadul

Johanna Fadul compartió emotivo momento con un fan: "no podía parar de llorar"

Johanna Fadul llamó la atención en redes tras revelar el conmovedor encuentro que tuvo con uno de sus fans, en un viaje.

Lo más superlike

Karol G y Feid san valentín Karol G

Karol G publicó video que relacionan con Feid y minutos después lo eliminó

La artista Karol G publicó un video sobre San Valentín y después lo quitó de sus redes sociales.

Bad Bunny logró impactar a millones de espectadores con su show de medio tiempo. Bad Bunny

Ponen en venta traje de arbusto usado en show de Bad Bunny que se hizo viral, ¿cuánto vale?

Néider García defendió a Maiker en redes sociales. La casa de los famosos

Néider salió en defensa de Maiker Smith por las duras críticas contra el participante: “Contenido sí da”

Florinda Meza y Chespirito Talento internacional

Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones