Gabrielle Henry reapareció en redes sociales y entregó novedades sobre su estado de salud, esto tras la fuerte caída que sufrió en medio de la ceremonia de Miss Universo mientras representaba a Jamaica, su país.

¿Qué ha pasado con Gabrielle Henry, Miss Jamaica, tras la brutal caída en Miss Universo?

En la publicación, Miss Jamaica aparece acostada sobre la cama de un hospital, mientras que en otra imagen se aprecia haciendo ejercicios sobre una bicicleta estática.

Gabrielle ha emprendido una exigente recuperación debido a las secuelas que le quedaron de la caída y hoy habló por primera vez del duro proceso que ha vivido para recuperarse por completo.

Este período me ha dado espacio para reflexionar. Sé que mi historia aún se está desarrollando. Lo que pasó no fue un final; marcó el comienzo de la construcción de un legado más sólido, creando impacto y dejando una huella significativa. Sigo comprometido a enorgullecer a mi país y a inspirar a cada persona que encuentre en el camino

La representante de Jamaica afirmó que “esta temporada ha redefinido la restauración y la renovación para mí. En un momento en el que sólo quería representar a Jamaica al máximo, enfrenté la lesión más inesperada de mi vida. Cambió todo. Sin embargo, he aprendido que una caída puede revelar una profundidad de fuerza que no sabías que poseías”.



Gabrielle Henry destacó que la resiliencia le ha permitido salir adelante en medio del amargo momento que enfrentó, por lo que espera salir airosa de todo y seguir llevando en alto la bandera de su país.

La publicación generó muchas reacciones entre seguidores y demás internautas. Fátima Bosch, actual Miss Universo, aprovechó la publicación para expresarle su apoyo a la jamaiquina.

“Te quiero mucho, hermana. Eres fuerte, eres valiente y siempre estás en mis oraciones. Dios los bendiga siempre”, escribió la representante mexicana.

Fátima Bosch, actual Miss Universo, reaccionó al mensaje de Gabrielle Henry. Foto: AFP - Lillian Suwanrumpha

¿Cómo fue la caída de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, en Miss Universo 2025?

Durante las preliminares de Miss Universo 2025 en Tailandia, Gabrielle Henry cayó a través de una abertura en el escenario mientras realizaba su caminata. Este accidente le provocó una hemorragia intracraneal, pérdida de conciencia, fracturas y otras lesiones que requirieron atención médica inmediata.

La gravedad del incidente generó preocupación entre los fans y usuarios en redes sociales que se encontraban apoyándola y siguiendo de cerca su participación en el certamen.

Posteriormente, Gabrielle pudo regresar a su país, donde continuó adelante con su recuperación. Hoy en día sigue adelante con terapias y, como lo evidenció en su mensaje, el proceso no ha sido fácil, pero eso no le ha quitado las ganas de volver a representar a su país en su certamen de belleza.