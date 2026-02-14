Westcol y Luisa Castro levantan críticas tras compartir romántico video: “Amor ficticio”

Desde que se confirmó que están juntos, Westcol y Luisa Castro no han dudado en presumir su amor. El streamer y la creadora de contenido asistieron juntos a un partido de Inter Miami en Ecuador y luego se dejaron ver muy románticos en redes sociales.

¿Cuál fue el video de Westcol y Luisa Castro que ha desatado críticas en redes sociales?

Esta vez, salió a la luz un video en el que ambos intercambian coqueteos y sonrisas. La grabación evidencia que su relación va muy en serio.

En el video, Westcol pregunta “¿quién es esta bebita?”, mientras le da un beso en el rostro; ella responde con sonrisas y una mirada de mucho coqueteo.

El streamer suelta un fuerte “me encanta” como dando a entender que se siente muy feliz de compartir su vida junto a la también modelo y expareja de La Liendra.

Westcol inició una relación con Luisa Castro cuando se creía que se reconciliaría con Aida Victoria Merlano. (Foto: AFP)

El video no tardó en generar revuelo en redes sociales. Internautas opinaron del momento y hasta algunos insisten en que su relación podría ser solo una estrategia para crear contenido.

“Qué amor tan ficticio se les ve”, “estos dos no pegan”, “esta se ve que no quiere es a nadie”, “puro contenido”, “no sé, veo algo que no cuadra”, “ella se esfuerza”.

¿Qué dijo Luisa Castro sobre su noviazgo con el streamer Westcol?

Lo cierto es que, pese a las críticas, tanto Luisa como Westcol, han dejado claro que quieren que el amor fluya; ya son varias las fotografías que ambos han compartido donde se les ve muy cariñosos, además, en una entrevista, Luisa reafirmó sus sentimientos hacia el streamer antioqueño.

Realmente nunca he hablado mucho de esto, pero siento que hay que darse la oportunidad de conocerlo, él es un hombre increíble, a mí me sorprendió por completo

El noviazgo de Westcol y Luisa Castro sigue generando dudas en redes sociales. Foto: Freepik

Frente a cuánto tiempo llevan juntos, Luisa fue directa al confesar que llevaban poco tiempo sin decir exactamente cuánto.

Luisa también contó que se sentía plenamente feliz con Westcol porque era un hombre que le daba tranquilidad y la hacía sentirse completa.

Antes de conocer a Westcol, Luisa Castro tuvo una mediática relación con La Liendra, cuyo nombre real es Mauricio Gómez. Ambos, sin embargo, rompieron y más adelante el quindiano quedaría flechado con Dani Duke, con quien sigue aún.

El creador digital, por su parte, fue novio de Aida Victoria Merlano, incluso, recientemente se reencontraron. Algunos especularon que se reconciliarían, pues ella ya terminó con el padre de su hijo, Juan David Tejada, pero el inicio de la historia del amor del creador con Luisa acabó por completo con dichos rumores.