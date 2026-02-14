Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Westcol y Luisa Castro levantan críticas tras compartir romántico video: “Amor ficticio”

La relación de Westcol y Luisa Castro se ha vuelto una de las más comentadas de las redes sociales.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Westcol compartió un amoroso video con su novia Luisa Castro.
Westcol ha generado revuelo por su relación con la modelo e influenciadora Luisa Castro. Fotos: AFP - Tommaso Boddi / Freepik

Desde que se confirmó que están juntos, Westcol y Luisa Castro no han dudado en presumir su amor. El streamer y la creadora de contenido asistieron juntos a un partido de Inter Miami en Ecuador y luego se dejaron ver muy románticos en redes sociales.

¿Cuál fue el video de Westcol y Luisa Castro que ha desatado críticas en redes sociales?

Esta vez, salió a la luz un video en el que ambos intercambian coqueteos y sonrisas. La grabación evidencia que su relación va muy en serio.

Artículos relacionados

En el video, Westcol pregunta “¿quién es esta bebita?”, mientras le da un beso en el rostro; ella responde con sonrisas y una mirada de mucho coqueteo.

El streamer suelta un fuerte “me encanta” como dando a entender que se siente muy feliz de compartir su vida junto a la también modelo y expareja de La Liendra.

WestCol reacciona a los videos que le están haciendo con IA
Westcol inició una relación con Luisa Castro cuando se creía que se reconciliaría con Aida Victoria Merlano. (Foto: AFP)

El video no tardó en generar revuelo en redes sociales. Internautas opinaron del momento y hasta algunos insisten en que su relación podría ser solo una estrategia para crear contenido.

“Qué amor tan ficticio se les ve”, “estos dos no pegan”, “esta se ve que no quiere es a nadie”, “puro contenido”, “no sé, veo algo que no cuadra”, “ella se esfuerza”.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Luisa Castro sobre su noviazgo con el streamer Westcol?

Lo cierto es que, pese a las críticas, tanto Luisa como Westcol, han dejado claro que quieren que el amor fluya; ya son varias las fotografías que ambos han compartido donde se les ve muy cariñosos, además, en una entrevista, Luisa reafirmó sus sentimientos hacia el streamer antioqueño.

Realmente nunca he hablado mucho de esto, pero siento que hay que darse la oportunidad de conocerlo, él es un hombre increíble, a mí me sorprendió por completo

El noviazgo de Westcol y Luisa Castro ha generado dudas entre sus seguidores.
El noviazgo de Westcol y Luisa Castro sigue generando dudas en redes sociales. Foto: Freepik

Frente a cuánto tiempo llevan juntos, Luisa fue directa al confesar que llevaban poco tiempo sin decir exactamente cuánto.

Luisa también contó que se sentía plenamente feliz con Westcol porque era un hombre que le daba tranquilidad y la hacía sentirse completa.

Artículos relacionados

Antes de conocer a Westcol, Luisa Castro tuvo una mediática relación con La Liendra, cuyo nombre real es Mauricio Gómez. Ambos, sin embargo, rompieron y más adelante el quindiano quedaría flechado con Dani Duke, con quien sigue aún.

El creador digital, por su parte, fue novio de Aida Victoria Merlano, incluso, recientemente se reencontraron. Algunos especularon que se reconciliarían, pues ella ya terminó con el padre de su hijo, Juan David Tejada, pero el inicio de la historia del amor del creador con Luisa acabó por completo con dichos rumores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

¿Blessd le fue infiel a Manuela QM? Blessd

¿Blessd le fue infiel a Manuela QM? La modelo involucrada habló sobre su relación con el cantante

Luego de que Blessd fuera acusado de serle infiel a Manuela QM, la modelo con la que al cantante, reveló su versión de los hechos.

Filtran presuntos chats que vinculan a Blessd con otra mujer mientras su pareja está embarazada Blessd

Filtran presuntos chats que vinculan a Blessd con otra mujer mientras su pareja está embarazada

El cantante urbano vuelve a ser tendencia tras la filtración de presuntos chats que generaron rumores en redes sociales.

Johanna Fadul compartió emotivo momento con un fan Johanna Fadul

Johanna Fadul compartió emotivo momento con un fan: "no podía parar de llorar"

Johanna Fadul llamó la atención en redes tras revelar el conmovedor encuentro que tuvo con uno de sus fans, en un viaje.

Lo más superlike

Karol G y Feid san valentín Karol G

Karol G publicó video que relacionan con Feid y minutos después lo eliminó

La artista Karol G publicó un video sobre San Valentín y después lo quitó de sus redes sociales.

Bad Bunny logró impactar a millones de espectadores con su show de medio tiempo. Bad Bunny

Ponen en venta traje de arbusto usado en show de Bad Bunny que se hizo viral, ¿cuánto vale?

Néider García defendió a Maiker en redes sociales. La casa de los famosos

Néider salió en defensa de Maiker Smith por las duras críticas contra el participante: “Contenido sí da”

Florinda Meza y Chespirito Talento internacional

Florinda Meza ha estrenado su documental 'Atrévete a vivir' donde desmiente bioserie de Chespirito

No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista Salud y Belleza

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones