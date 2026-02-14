Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Manuela QM ante los rumores de infidelidad que involucran a Blessd

Manuela QM llamó la atención de los fans al reaccionar ante la supuesta de infidelidad de Blessd, con quien espera un hijo.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Manuela QM reaccionó ante los rumores de infidelidad de Blessd
Manuela QM dejó de seguir a Blessd / (Foto de AFP y Freepik)

En medio de la polémica por la supuesta infidelidad de Blessd a Manuela QM, la pareja vuelve a llamar la atención en redes. La creadora de contenido sorprendió al dejar de seguir al cantante en su cuenta de Instagram.

¿Cuál es la historia de Blessd y Manuela QM?

La relación entre el cantante colombiano Blessd y la influencer Manuela QM (Manuela Quintero) ha sido uno de los temas más comentados en el entretenimiento.

Su relación se hizo pública en medio de controversias, ya que el streamer Mr. Stiven (exnovio de Manuela) señaló que hubo una presunta deslealtad, afirmando que ellos aún estaban juntos cuando ella comenzó a salir con el cantante.

Durante 2025, Blessd confirmó el buen estado de su relación, afirmando que estaban "casados por la iglesia, prácticamente". A principios de enero de 2026,a través de redes sociales, la pareja reveló que están a la espera de su primer hijo.

Blessd y Manuela QM están a la espera de su primer hijo / (Foto de AFP y Freepik)

¿Qué rumores involucran a Blessd?

El nombre del cantante volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital luego de que se filtraran supuestos chats de infidelidad. Las conversaciones con la mujer habrían iniciado en enero por Instagram y luego por WhatsApp. A través del video difundido en redes, se evidencian propuestas de encuentros en Pereira.

Dime cómo y nos organizamos

Acusan a Blessd de supuesta infidelidad / (Foto de AFP y Freepik)

Aunque el cantante no se ha pronunciado al respecto la polémica llama la atención en redes por su actual relación sentimental. Los fans no olvidan que, en varias ocasiones, el artista había afirmado estar totalmente enamorado de Manuela QM, refiriéndose a ella como la mujer de su vida.

¿Qué ha dicho Manuela QM sobre Blessd?

Por su parte, la creadora de contenido tampoco se ha pronunciado, aunque su reacción no se hizo esperar. Los fans notaron que este 14 de febrero del 2026, en pleno ‘San Valentín’, Manuela dejó de seguir al cantante en Instagram.

El hecho generó debate entre los internautas, quienes se cuestionan si este hecho ocasionará el fin de su relación o si, por el contrario, se trata de alguna estrategia de marketing.

