Johanna Fadul compartió emotivo momento con un fan: "no podía parar de llorar"

Johanna Fadul llamó la atención en redes tras revelar el conmovedor encuentro que tuvo con uno de sus fans, en un viaje.

Johanna Fadul compartió emotivo momento con un fan
Johanna Fadul fue sorprendida por un fan / (Foto del Canal RCN)

Johanna Fadul enterneció en redes luego de compartir el emotivo momento que protagonizó junto a un fan. El video fue ampliamente comentado por sus seguidores de redes sociales.

¿Cómo le fue a Johanna Fadul en La casa de los famosos?

La participación de Johanna Fadul en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia fue de las más comentadas en redes sociales. La exhabitante entró al programa como una de las participantes más fuertes y polémicas, presentándose como una mujer que prefiere decir las verdades a la cara.

A inicios de febrero, durante un “posicionamiento” -dinámica en la que los concursantes explican por qué quieren que otro abandone la casa-, Johanna se dirigió a su compañero Campanita.

En su intervención, Fadul se refirió al tono de piel de su compañero, diciendo lo siguiente:

Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de oscur#s a tu col#r

¿Cómo le fue a Johanna Fadul en La casa de los famosos?
Johanna Fadul, expulsada de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Este comentario desató un rechazo inmediato tanto dentro de la casa como en redes sociales. Ante las declaraciones, la producción y "El Jefe" tomaron la decisión de sancionarla con su expulsión.

¿Qué dijo Johanna Fadul acerca de sus fans?

A pesar de lo sucedido, Johanna expresó sentirse tranquila por el apoyo que sus fans le transmitieron a través de redes sociales. La actriz destacó que, aunque el resultado no fue el esperado, los mensajes de motivación y apoyo, contribuyeron a que su proceso fuese más llevadero.

¿Qué dijo Johanna Fadul acerca de sus fans?
Johanna Fadul envía agradecimientos a sus fans / (Foto del Canal RCN)

Johanna ha utilizado sus historias de Instagram para resaltar que, a pesar de las polémicas que han surgido en redes, hay un grupo de personas que no la han abandonado. Ante esto, Fadul ha valorado el apoyo de quienes ven "el ser humano detrás de cada error".

¿Qué le pasó a Johanna Fadul con uno de sus fans?

Mediante sus historias de Instagram, Johanna compartió el emotivo momento que vivió con uno de sus fans, en medio de un viaje. La actriz compartió el momento en el que un fan tuvo una inesperada reacción al conocerla.

A través del video, se puede evidenciar que un niño rompe en llanto al compartir tiempo junto a Johanna. Mientras el menor trata de secarse las lágrimas de felicidad, la actriz afirma que verlo así, también le produce ganas de llorar.

En el video, la actriz escribió:

Hay momentos que no tienen precio. Gracias por el cariño que muchas personas me han dado últimamente. Lo atesoro en mi corazón.

El momento se viralizó en redes, donde los internautas destacan la reacción del niño y el cariño con el que Fadul lo acompaña.

