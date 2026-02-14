Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Se conocen nuevas imágenes del día que Yeison Jiménez y Maluma grabaron su canción

Las cuentas oficiales de Yeison Jiménez y Maluma revelaron nuevas imágenes del encuentro en que grabaron ‘Con el corazón’.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Yeison Jiménez no pudo estar presente para el estreno de su canción con Maluma.
Maluma se unió a Yeison Jiménez y grabaron 'Con el corazón'. Fotos: AFP / John Nacion - Rodrigo Varela

Fue estrenada la canción que Yeison Jiménez y Maluma grabaron juntos. A pocas horas de su lanzamiento, el tema ha tenido gran acogida entre los fanáticos de ambos artistas.

¿Cuál fue la canción que Maluma y Yeison Jiménez grabaron juntos?

El sencillo se titula ‘Con el corazón’ y cuenta con una letra emotiva y muy romántica. Esta unión significó un gran impacto, tanto para la música regional colombiana como para la música urbana.

En redes sociales, en las cuentas personales de ambos artistas, fueron publicadas fotografías del día que el paisa y el caldense grabaron el tema.

Son 11 fotografías que revelan la confianza y camaradería que ya existía entre ambos artistas; incluso, hubo tiempo para que familiares de Yeison se sacaran una instantánea al lado del referente de la música urbana colombiana.

“Dos soñadores, un día inolvidable”, escribió el ‘Pretty Boy’ junto a la publicación que ha generado nostalgia y mucha emotividad entre los internautas.


Esta fue una de las tantas canciones que Yeison Jiménez dejó grabada antes de su trágica muerte en Boyacá.

Según ha contado su productor, Georgy Parra, Jiménez dejó un repertorio de más de 50 canciones ya grabadas, por lo que la familia del artista será la que dispondrá de la manera en cómo serán lanzados estos sencillos.

Tras el deceso del cantante, fue estrenada ‘GPS Dime que sí’, un tema compuesto por Georgy Parra, y ahora sale al aire la primera colaboración entre Maluma y Yeison.

Maluma y Yeison Jiménez formaron un gran dúo en esta canción.
Se especula que Maluma sería el invitado estrella de Yeison Jiménez en su segundo concierto de El Campín. Fotos: AFP / Jason Merritt - Romain Maurice

Ha trascendido en redes sociales que Maluma era el invitado sorpresa de Yeison Jiménez en el segundo concierto que realizaría en El Campín como parte de ‘Mi Promesa Tour’. No se sabe con certeza, pero la intención de ambos era la de cantar por primera vez en vivo dicho tema en el máximo escenario de los capitalinos.

Por ahora, los fans de Jiménez siguen atravesando un gran luto por la repentina muerte del cantante, además, se ha conocido lo que pasará con la banda musical que lideraba el hombre nacido en Manzanares, Caldas.

¿Qué pasará con la agrupación musical de Yeison Jiménez tras la muerte del artista?

En un principio se pensó que los músicos de Yeison Jiménez se desintegrarían tras la muerte del cantante y, por propuesta de Luis Alfonso, cada uno pasaría a hacer parte de la banda de diferentes cantantes del género popular. Sin embargo, esto solo habría sido una reacción del momento, pues varios artistas mencionaron que no sería posible acoger a nuevos integrantes debido a que ya estaban completos.

“Hoy queremos contarles algo con el mismo respeto con el que él caminó su carrera. La música de Yeison sigue viva. Hay canciones que dejó grabadas, historias que merecen ser contadas y un equipo que, con amor y responsabilidad, seguirá cuidando su obra”, se lee en una publicación divulgada en redes sociales.

Sonia Restrepo compartió un emotivo mensaje para Yeison Jiménez tras un mes de su fallecimiento
En redes sociales se conoció un comunicado de la agrupación musical que lideraba Yeison Jiménez. (Foto: AFP)

Mediante dicho mensaje se aclaró que “su agrupación continuará en escena como un homenaje permanente, para que sus canciones sigan sonando donde siempre fueron felices: junto a ustedes”.

A los 34 años, Yeison Jiménez pudo construir una gran carrera musical y se convirtió en referente del género popular. Muchos planes quedaron inconclusos, pero, como su agrupación destacó, su legado perdura y seguirá vigente.

