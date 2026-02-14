Norma y Mateo sorprendieron con nuevos detalles de su relación, ¿suenan campanas de boda?

La relación sentimental de Norma Nivia y Mateo Varela sigue muy firme tras el final de La casa de los famosos Colombia. El deportista y la actriz revelaron grandes detalles de cómo sigue su historia de amor tras ese paso por el reality.

¿Qué ha pasado con la relación de Norma y Mateo tras conocerse en La casa de los famosos Colombia?

Mateo y Norma reafirmaron que todo va muy bien y, aunque no quisieron adelantar muchos planes de cara al futuro, dejaron claro que están enamorados y muy felices.

Ha pasado de todo, pero todo muy lindo. La vida ha sido maravillosa con nosotros. La familia, desde el día en que salimos, fuimos a cenar con mi hermana… todo muy bonito. Son buenas amigas. Mi mamá ama a Norma. Ha sido muy bonito todo; Lucía, mi sobrina, ha estado encantada con Norma. Somos una familia”, contó ‘Peluche’ visiblemente feliz.

La actriz contó jocosamente que ya pudo conocer a toda la familia de Mateo, a quien ya llevó a su pueblo natal. ‘Peluche’, por su parte, también ya pudo conocer gran parte del núcleo familiar de la exparticipante.

Norma destacó que Mateo ha caído muy bien entre sus seres queridos y en poco tiempo le han tomado mucho cariño; incluso, su mamá ya le ha preguntado que cuándo piensa casarse con Mateo.

Los famosos agregaron que ya viven juntos y tienen grandes planes para el futuro. En redes sociales se especula que ya suenan las campanas de boda.

Varela reveló que el 23 de junio celebrarán un año de noviazgo oficial, aunque para Norma el tiempo es más. Según la actriz, es el 14 de febrero cuando cumplirían un año juntos, esto si se tienen en cuenta los besos que se dieron mientras permanecían encerrados en La casa de los famosos Colombia.

Mateo Varela ya ha conocido gran parte de la familia de Norma Nivia. Foto: RCN

Mateo le pidió a Norma ser novios oficialmente en un viaje que hicieron a Curazao, pero Norma cree que su relación en realidad inició en el momento en que se besaron por primera vez.

¿Qué relaciones continúan de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia?

La relación sentimental de Norma Nivia y Mateo Varela no inició de la mejor manera, de hecho, al comienzo recibió muchas críticas. Varios señalaron al ‘Peluche’ de usar esa unión como una estrategia para avanzar en la competencia.

Sin embargo, el tiempo les terminó dando la razón; de las tres relaciones que nacieron en el reality, solo está pudo consolidarse por completo tras el final de La casa.

Karina García y Altafulla rompieron a finales del año pasado. Según trascendió, Karina sentía que el barranquillero no le estaba dando el tiempo que se merecía, entre tanto, Yaya Muñoz y José Rodríguez también terminaron en medio de algunos señalamientos.

La relación de Karina García y Altafulla fue otra de las que nació de La casa de los famosos Colombia 2. (Foto: Canal RCN)

José ya confesó que fue él quien decidió terminar la relación, mientras que Yaya señaló que intentaron recomponer su noviazgo, pero las cosas finalmente no se dieron.

Lo cierto es que Norma y Mateo demostraron una vez más que el amor surgido en un reality sí puede ser real y duradero.