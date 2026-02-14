Sara Uribe respondió sin rodeos si le gustaría volver a La casa de los famosos: esto dijo

Sara Uribe se convirtió en la cuarta eliminada de La casa de los famosos Colombia. la presentadora y modelo salió de la competencia junto a Marilyn Patiño. Hubo mucha sorpresa por la salida de ella, pues internautas creían que tenía potencial para llegar más lejos.

Artículos relacionados Ryan Castro Ryan Castro habría respondido a Lina Tejeiro luego de que la actriz confesara que el cantante es su crush

Un día después de su eliminación, Uribe se mostró tranquila por la decisión del público y destacó que se sentía bien saliendo en este momento del reality.

¿Sara Uribe aceptaría volver a La casa de los famosos Colombia?

Pues bien, ahora Sara Uribe habló de la experiencia vivida en la casa más famosa de todas y respondió si volvería al mencionado reality.

“Si tienen el poder del reintegro y te lo dan, ¿vuelves?”, fue la pregunta de un internauta a la exparticipante, y ella respondió con total franqueza.

Yo creo que ahí sí les tocaría votar a ustedes, ayudarme, escribirle a El Jefe y ahí miraríamos, pero no sé si mi contenido les genere rating, entonces no sé…

De esta manera, Uribe dejó abierta la posibilidad a un posible regreso, si es que las circunstancias del juego así lo dan. Cabe recordar que, en la segunda temporada, La Toxi Costeña usó el poder de “resurrección” para devolver a la competencia a La Jesuu.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Aparece psicofonía de Yeison Jiménez hablando de su esposa a un mes de su muerte: escucha el audio

La participación de Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia generó opiniones divididas. Algunos la apoyaron incondicionalmente, pero otros le dijeron que quedó en deuda, más teniendo en cuenta que ella fue ganadora de una de las ediciones de Protagonistas de Nuestra Tele.

Yina Calderón afirmó que Sara Uribe no estaba haciendo nada en La casa de los famosos Colombia. Fotos: RCN

Yina Calderón fue una de las que más criticó a la presentadora. La empresaria e influencer dijo que “se terminó de quemar” y “no estaba haciendo nada” en La casa de los famosos.

¿Qué le respondió Sara Uribe a quienes la llamaron "mueble"?

Sara, sin embargo, al ser eliminada, se mostró tranquila y dijo que volver a la vida real no era tan malo. Entre otras cosas, pudo reencontrarse con su hijo Jacobo.

La presentadora y modelo le respondió sin rodeos a quienes la tildaban de “mueble” y defendió su participación en la casa más famosa de todas.

Sara Uribe le respondió a quienes la llamaron "mueble" por su participación en La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.

Al respecto, expresó que tienen toda la razón porque ella es una persona muy tranquila y que es muy difícil que puedan sacarla de sus casillas. Además, reveló que se sentía agotada de estar en el juego por lo que su salida no es tan dolorosa para ella.

Sara también dijo que en el fondo esperaba poder regresar para seguir dándola toda pero que respeta la decisión del público de llevar este ciclo hasta ese punto.

Artículos relacionados Sara Uribe Sara Uribe y Marilyn Patiño revelaron lo primero que hicieron al salir de La casa de los famosos

Tras su eliminación, Sara Uribe se centrará de nuevo en sus proyectos personales y profesionales, además, buscará recuperar el tiempo con su hijo Jacobo, de quien estuvo alejada por varias semanas.