Juliana Calderón genera revuelo tras confesar que Asaf Torres es su cuñado: ¿Novio de Yina?

Juliana Calderón revela inesperado vínculo familiar con Asaf Torres y sorprende a más de uno.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Juliana Calderón causa sensación al contar que tiene a Asaf Torres como cuñado
(Foto: Canal RCN)

Juliana Calderón generó revuelo en redes sociales luego de compartir un curioso momento junto al creador de contenido Asaf Torres, en el que además reveló públicamente que existe un vínculo familiar entre ambos al referirse a él como su cuñado.

¿Qué pasó entre Juliana Calderón y Asaf Torres en el video?

El video, que rápidamente comenzó a circular entre sus seguidores, llamó la atención por lo que mostraron y el mensaje que acompañó la publicación.

La influencer Juliana Calderón compartió un video en el que aparece junto al influencer realizando un trend viral que ha sido tendencia en plataformas como TikTok e Instagram.

El video fue publicado con una frase que generó rápidamente revuelo entre los internautas:

“con el cuñado portándonos mal”, acompañado de risas.

Juliana Calderón causa sensación al contar que tiene a Asaf Torres como cuñado
Juliana Calderón causa sensación al contar que tiene a Asaf Torres como cuñado. (Foto: Canal RCN)

Por supuesto que la frase despertó la curiosidad de los seguidores, quienes comenzaron a preguntarse por el contexto detrás de la afirmación y la relación que los une.

La publicación surgió luego de que, en ocasiones anteriores, se relacionara a Asaf con la también Yina Calderón, hermana de Juliana, tras coincidir en proyectos y encuentros laborales.

¿Por qué las revelaciones de Juliana reavivaron rumores de romance entre Yina Calderón y Asaf?

El video tomó relevancia porque el creador de contenido originario de Puerto Rico ya había visitado Colombia anteriormente, momento en el que surgieron rumores de un posible romance entre Yina Calderón y Asaf Torres.

Además, entre ambos ya habían ocurrido interacciones que algunos seguidores interpretaron como señales de cercanía sentimental durante encuentros fuera del país.

Ahora, con el mensaje compartido por Juliana Calderón, se avivaron nuevamente las especulaciones entre los internautas, quienes se preguntan si el creador regresó al país y si finalmente podrían confirmar una relación.

Juliana Calderón causa sensación al contar que tiene a Asaf Torres como cuñado
Juliana Calderón causa sensación al contar que tiene a Asaf Torres como cuñado. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que la empresaria de fajas no ha confirmado públicamente ninguna relación sentimental reciente.

Sin embargo, en ocasiones anteriores también generó rumores tras aparecer en fotografías junto al ex de Aída Victoria Merlano, situación que posteriormente aclaró al desmentir cualquier vínculo amoroso.

Actualmente, vuelve a ser relacionada con el creador de contenido Asaf, lo que ha reactivado la conversación en redes sociales.

