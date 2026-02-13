Isabella Ladera causa sensación al lucir su avanzado estado de embarazo en traje de playa

Luego de que Isabella Ladera confirmara su embarazo, la modelo venezolana ha compartido varias imágenes en redes sociales en las que deja ver su avanzado estado de gestación, causando sensación tras ver la nueva etapa que vive ahora.

¿Qué mostró Isabella Ladera luego de confirmar su embarazo?

La influencer a través de sus historias de Instagram ha mostrado algunas imágenes presumiendo su barriguita, lo que ha permitido que sus fanáticos sigan de cerca su segundo embarazo.

Recientemente, Isabella Ladera compartió una imagen en la que aparece utilizando un vestido de playa mientras toma el sol.

La fotografía, tomada frente a un espejo, dejó ver con claridad su embarazo y rápidamente llamó la atención de quienes siguen su contenido.

Isabella Ladera mostró su avanzado estado de embarazo en una fotografía compartida en redes sociales. (Foto: AFP)

En la imagen se observa a la modelo relajada, posando de perfil mientras muestra su barriga, luego de que hiciera publica la noticia.

La imagen llega justo después de varios meses en los que existían rumores sobre un posible embarazo.

Algunos internautas habían señalado cambios en sus publicaciones, pues en varias ocasiones la modelo optó por utilizar prendas amplias o ángulos que no dejaban ver con claridad su abdomen, lo que generó especulaciones en redes sociales.

Finalmente, este 13 de febrero se conoció la confirmación pública, acompañada de imágenes para una reconocida revista internacional.

¿Qué se conoce sobre la vida familiar y la relación actual de Isabella Ladera?

Actualmente, Isabella Ladera mantiene una relación sentimental con Hugo García, con quien estaría desde principios de 2025.

Hasta el momento, la pareja no ha revelado si el bebé será niño o niña. La influencer ya es madre de una niña nacida en marzo de 2020, fruto de su relación anterior con Isander Pérez.

En meses pasados, Isabella también estuvo en el centro de las conversaciones en redes sociales debido a su relación con el cantante Beéle, etapa que generó revuelo por varias polémicas en las que se vio involucrada.

Ahora, con la confirmación de su embarazo, Isabella Ladera ha continuado compartiendo imágenes que muestran esta nueva etapa, en la que sus seguidores permanecen atentos a cada actualización que decide publicar en sus redes sociales.