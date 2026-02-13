Ya estás abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia para que puedas evitar que tu participante favorito salga del reeality.

Artículos relacionados La Jesuu La Jesuu atraviesa doloroso luto: así fue la emotiva despedida a su ser querido

¿Cuáles son los participantes que están en riesgo de salir de La casa de los famosos Colombia el 15 de febrero?

Esta semana El Jefe decidió que los participantes debían competir por cuartos "Tormenta" y "Calma", por lo que, en las actividades todas fueron por equipos.

Los participantes que cayeron a placa fueron Manuela Gómez, Juan Palau, Eidevin, Alejandro Estrada, Maiker, Jay Torres y Beba.

Juan Palau, Alejandro Estrada y Eidevin fueron nominados por sus compañeros tras haber obtenido la mayoría de banderas.

Beba quedó nominada por los líderes de la semana, Alexa Torrex y Juanse Laverde, donde en realidad ella fue quien tomó la decisión tras haberlo acordado.

Jay Torres y Maiker fueron nominados por el público luego de haber obtenido el menor porcentaje de apoyo de los televidentes.

Por su parte, Manuela Gómez quedó nominada por El Jefe luego de haberse movido en el 'Congelado' en el que recibió la visita de su hija Samantha y su expareja Juan Pablo Restrepo, quien le pidió matrimonio.

Artículos relacionados Omar Murillo Omar Murillo se cansó de las críticas por sus fotos y habló sobre su orientación

¿Cómo salvar de la eliminación a mi favorito de La casa de los famosos Colombia y que no salga este 15 de febrero?

Si no quieres que tu participante favorito salga del juego debes seguir estos sencillos pasos:

Ingresa al sitio web de La casa de los famosos Colombia.

Regístrate o inicia sesión en tu cuenta.

Haz clic en el botón de “Votaciones" y "Votaciones eliminación”.

Elige a tu participante favorito y da clic en Votar.

Es importante que sepas que las votaciones son totalmente gratuitas y las puedes realizar cada cuatro horas desde cualquier dispositivo movil.

Los votos se realizan de manera positiva, es decir que, por quien votes es porque quieres que continúe en la competencia.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así luce la tumba simbólica de Yeison Jiménez tras un mes de su muerte

¿Cómo ver la gala de eliminación el domingo 15 de febrero de La casa de los famosos Colombia?

Para estar al pendiente de la gala de este domingo 15 de febrero y que conozcas al participante que abandonara el programa conéctate a través de la pantalla, la aplicación o YouTube del Canal RCN.