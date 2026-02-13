Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Te mostramos cómo evitar que tu participante favorito abandone La casa de los famosos Colombia 2026.

Ya estás abiertas las votaciones en La casa de los famosos Colombia para que puedas evitar que tu participante favorito salga del reeality.

¿Cuáles son los participantes que están en riesgo de salir de La casa de los famosos Colombia el 15 de febrero?

Esta semana El Jefe decidió que los participantes debían competir por cuartos "Tormenta" y "Calma", por lo que, en las actividades todas fueron por equipos.

alexa y juanse lideres en la casa de los famosos

Los participantes que cayeron a placa fueron Manuela Gómez, Juan Palau, Eidevin, Alejandro Estrada, Maiker, Jay Torres y Beba.

Juan Palau, Alejandro Estrada y Eidevin fueron nominados por sus compañeros tras haber obtenido la mayoría de banderas.

Beba quedó nominada por los líderes de la semana, Alexa Torrex y Juanse Laverde, donde en realidad ella fue quien tomó la decisión tras haberlo acordado.

Jay Torres y Maiker fueron nominados por el público luego de haber obtenido el menor porcentaje de apoyo de los televidentes.

Por su parte, Manuela Gómez quedó nominada por El Jefe luego de haberse movido en el 'Congelado' en el que recibió la visita de su hija Samantha y su expareja Juan Pablo Restrepo, quien le pidió matrimonio.

¿Cómo salvar de la eliminación a mi favorito de La casa de los famosos Colombia y que no salga este 15 de febrero?

Si no quieres que tu participante favorito salga del juego debes seguir estos sencillos pasos:

Es importante que sepas que las votaciones son totalmente gratuitas y las puedes realizar cada cuatro horas desde cualquier dispositivo movil.

votaciones abiertas en la casa de los famosos

Los votos se realizan de manera positiva, es decir que, por quien votes es porque quieres que continúe en la competencia.

¿Cómo ver la gala de eliminación el domingo 15 de febrero de La casa de los famosos Colombia?

Para estar al pendiente de la gala de este domingo 15 de febrero y que conozcas al participante que abandonara el programa conéctate a través de la pantalla, la aplicación o YouTube del Canal RCN.

