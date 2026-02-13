En La casa de los famosos Colombiase llevó a cabo una nueva prueba de 'Beneficio y Castigo', donde los participantes tuvieron que competir por cuartos: Calma y Tormenta.

Artículos relacionados La Jesuu La Jesuu atraviesa doloroso luto: así fue la emotiva despedida a su ser querido

¿Cómo fue la prueba de Beneficio y Castigo en La casa de los famosos Colombia este 13 de febrero?

Los participantes realizaron una prueba en la que tenían que probar su talento para la pintura y la rapidez.

La prueba consistió en que cada cuarto debía recrear una pintura que les puso El Jefe para replicar ellos mismos, en la que había un gran paisaje y personas del campo. Todos debían participar.

En esta ocasión los seguidores del programa fueron los responsables de votar a través de las historias en la cuenta de Instagram de La casa de los famosos Colombia por su cuadro favorito, obteniendo la mayor votación el equipo de Tormenta.

Artículos relacionados Omar Murillo Omar Murillo se cansó de las críticas por sus fotos y habló sobre su orientación

¿Cuál fue el beneficio y cuál fue el castigo del Jefe en La casa de los famosos Colombia de este 13 de febrero?

Durante la gala de este viernes 13 de febrero los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer que el beneficio lo obtuvieron los del equipo Tormenta y eran los afortunados de tener una función de cine en la que podían ver cosas que no conocían de sus compañeros.

Al ir al cine revelaron que se decepcionaron de algunos de sus compañeros entre ellos Maiker.

Por su parte, los de Calma recibieron el castigo y tuvieron que ser amarrados hasta que El Jefe lo decida.

Debían estar amarrados por tríos, los cuales fueron formados por Tormenta y así quedaron:

Juanse, Tebi Bernal y Jay Palau.

Beba, Mariana Zapata y Maiker.

Valentino, Juanda Caribe y Nicolás Arrieta.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así luce la tumba simbólica de Yeison Jiménez tras un mes de su muerte

Mientras tanto, los participantes siguen a la expectativa de lo que pueda pasar, pues este domingo 15 de febrero uno de los nominados deberá salir de la competencia.

Asimismo, muchos no se esperan que muy pronto tendrán que darle la bienvenida a dos compañeros más, pues los actores Lady Noriega y Juan C. Arango ingresarán a la casa más famosa de Colombia.