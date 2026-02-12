Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así luce la tumba simbólica de Yeison Jiménez tras un mes de su muerte

Tumba simbólica de Yeison Jiménez fue visitada por un fanático, quien reveló cómo se ve a un mes de su partida.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
yeison jimenez tumba
Tumba de Yeison Jiménez/AFP: Rodrigo Varela

Fanáticoddel cantante Yeison Jiménez reveló en sus redes sociales un video en el que mostró cómo luce la lápida simbólica del artista en el cementerio en el que realizaron sus honras fúnebres en Bogotá.

¿Cómo luce la lápida simbólica de Yeison Jiménez?

El hombre mostró la lápida del cantante, la cual tiene su nombre completo Yeisson Orlando Jiménez Galeano, acompañado por la fecha de su nacimiento 26 de julio de 1991 y la de su muerte 10 de enero del 2026.

yeison jimenez y su tumba simbolica

Se ven pegadas algunas flores artificiales y cartas llenas de mensajes de cariño.

"Cumplí mi promesa de venir a visitarte en tu lugar de descanso eterno, donde quiera que te encuentres que Dios bendiga tu alma y la tenga en su santa gloria. No olvides que tú música y tus buenos recuerdos en mi mente en la de los seres que compartiste. Luchaste, batallaste y lograste cumplir tus sueños", se escucha decir al hombre.

Posteriormente comenzó a rezar y además le enseña una canción que compuso para él.

"Un mes de tu partida y aun no termino de asimilar que ya no estes con nosotros. 100pre te voy a recordar Aventurero", escribió en la descripción de la publicación.

¿Dónde están las cenizas de Yeison Jiménez?

Cabe resaltar que, el artista fue cremado poco después de haber sido traslado de Paipa, donde ocurrió el accidente que le cobró la vida hasta Bogotá, donde fue cremado y se le realizó una ceremonia privada con su familia y sus más allegados.

lapida simbolica de yeison jimenez

Los féretros que estuvieron presentes en la despedida del Movistar Arena fueron simbólicos.

Según detalló la familia en su momento, las cenizas están en su poder, por lo que, dicha lápida simbólica se habría realizado para aquellos seguidores que quieren visitarlo y rezarle.

Luego de un mes de su lamentable fallecimiento varios miembros de su familia, colegas y fanáticos no han tardado en recordarlo y seguir honrando su memoria y su sorprendente legado musical, que sigue sumando millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música a nivel nacional e internacional.

