Hija Yeison Jiménez reveló desgarrador mensaje tras cumplirse un mes de la muerte del artista

Camila Jiménez, hija mayor del cantante Yeison Jiménez, lo recordó con una desgarradora publicación tras cumplirse un mes de la dolorosa partida del artista.

¿Qué publicó la hija de Yeison Jiménez tras un mes de la muerte del artista?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió una fotografía de los dos en un concierto, donde se ve a los dos abrazados y muy felices de poder compartir juntos uno de los momentos favoritos del cantante.

Con la imagen a blanco y negro agregó un emotivo mensaje que conmovió a sus fanáticos.

"Te llevo siempre en mi corazón", escribió y agregó la canción "Amor eterno", con la que puso a llorar a muchos de sus admiradores.

Tras su publicación, miles de internautas reaccionaron y la llenaron de mensajes llenos de apoyo, cariño y ánimos en estos momentos que han sido tan difíciles para ella y su familia, ofreciendo consejos para sobrellevar la ausencia del cantante en sus vidas.

¿Cómo recuerdan los fanáticos a Yeison Jiménez tras un mes de la partida del cantante?

Luego de cumplirse un mes del fallecimiento del cantante miles de fanáticos lo siguen recordando con sentidas publicaciones de el artista recordando su talento musical y su humor, con el que tanto entretenía y cautivaba a todos.

Asimismo, no paran de honrarlo escuchando su música, con la que logró obtener decenas de éxitos musicales a nivel internacional y conmemorando su memoria en cada rincón del país.

Sus colegas siguen recordándolo en sus conciertos cantando sus colaboraciones con el caldense o icónicas canciones del artista que han quedado para la historia del género regional colombiano.

Recordemos que, el cantante perdió la vida el pasado 10 de enero en un trágico accidente aéreo luego de haber estado ofreciendo uno de sus conciertos.

Una de sus amigas, la presentadora Sara Uribe recientemente se enteró de su muerte tras su salida de La casa de los famosos Colombia generando un gran choque en ella dicha situación y lamentando su partida.