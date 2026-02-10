Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Hija Yeison Jiménez reveló desgarrador mensaje tras cumplirse un mes de la muerte del artista

Hija mayor de Yeison Jiménez dedicó emotiva publicación a un mes del fallecimiento del cantante.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
hija de yeison jimenez lo recuerda
Hija mayor de Yeison Jiménez dedicó emotiva publicación/Canal RCN

Camila Jiménez, hija mayor del cantante Yeison Jiménez, lo recordó con una desgarradora publicación tras cumplirse un mes de la dolorosa partida del artista.

Artículos relacionados

¿Qué publicó la hija de Yeison Jiménez tras un mes de la muerte del artista?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió una fotografía de los dos en un concierto, donde se ve a los dos abrazados y muy felices de poder compartir juntos uno de los momentos favoritos del cantante.

hija de yeison jimenez tras el artista

Con la imagen a blanco y negro agregó un emotivo mensaje que conmovió a sus fanáticos.

"Te llevo siempre en mi corazón", escribió y agregó la canción "Amor eterno", con la que puso a llorar a muchos de sus admiradores.

Tras su publicación, miles de internautas reaccionaron y la llenaron de mensajes llenos de apoyo, cariño y ánimos en estos momentos que han sido tan difíciles para ella y su familia, ofreciendo consejos para sobrellevar la ausencia del cantante en sus vidas.

Artículos relacionados

¿Cómo recuerdan los fanáticos a Yeison Jiménez tras un mes de la partida del cantante?

Luego de cumplirse un mes del fallecimiento del cantante miles de fanáticos lo siguen recordando con sentidas publicaciones de el artista recordando su talento musical y su humor, con el que tanto entretenía y cautivaba a todos.

Hija de yeison jimenez lo recuerda tras un mes de muerto

Asimismo, no paran de honrarlo escuchando su música, con la que logró obtener decenas de éxitos musicales a nivel internacional y conmemorando su memoria en cada rincón del país.

Sus colegas siguen recordándolo en sus conciertos cantando sus colaboraciones con el caldense o icónicas canciones del artista que han quedado para la historia del género regional colombiano.

Artículos relacionados

Recordemos que, el cantante perdió la vida el pasado 10 de enero en un trágico accidente aéreo luego de haber estado ofreciendo uno de sus conciertos.

Una de sus amigas, la presentadora Sara Uribe recientemente se enteró de su muerte tras su salida de La casa de los famosos Colombia generando un gran choque en ella dicha situación y lamentando su partida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

El cantante Zion enfrentó intento de robo millonario en aeropuerto de Madrid Talento internacional

El cantante Zion enfrentó intento de robo millonario en aeropuerto de Madrid, ¡hubo capturados!

El reguetonero Zion fue víctima de un intento de robo mientras esperaba su vuelo en una terminal aérea de Madrid, España.

Lady Gaga rompió el silencio y le agradeció a Bad Bunny tras el Super Bowl. Lady Gaga

Lady Gaga agradece públicamente a Bad Bunny tras su presentación en el Super Bowl

Lady Gaga agradeció a Bad Bunny por invitarla al show de medio tiempo del Super Bowl LX, una presentación histórica que ya rompió récords.

Así luce el lugar del accidente tras un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Así está el sitio del accidente donde murió Yeison Jiménez tras un mes de la tragedia

Tras un mes del accidente, revelan el estado actual del lugar donde murió Yeison Jiménez.

Lo más superlike

Manuela Ortiz lanza emotivo mensaje a Nicolás Arrieta y revela cómo vive su cambio en La casa de los famosos Nicolás Arrieta

Novia de Nicolás Arrieta le envía mensaje tras su cambio en La casa de los famosos: “Todo pasa”

Manuela Ortiz sorprende con confesión sobre Nicolás Arrieta y revela cómo lo ve desde fuera de La casa de los famosos.

Lina tejeiro y carlos torres Lina Tejeiro

Lina Tejeiro reveló cómo fue su primera vez con Carlos Torres

Viral

Mujer se vuelve viral tras contar que le creció un tercer pecho después de dar a luz

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano