Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

El cantante Zion enfrentó intento de robo millonario en aeropuerto de Madrid, ¡hubo capturados!

El reguetonero Zion fue víctima de un intento de robo mientras esperaba su vuelo en una terminal aérea de Madrid, España.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
El cantante Zion enfrentó intento de robo millonario en aeropuerto de Madrid
El cantante Zion enfrentó inesperado momento en Madrid / (Foto de AFP y Freepik)

El hecho ocurrió en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, mientras el artista esperaba su vuelo en una zona de cafeterías del área internacional. En medio del movimiento de viajeros, dos hombres tomaron una mochila que estaba cerca del cantante y se alejaron del lugar.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el intento de robo a Zion?

De acuerdo con información de las autoridades, los dos hombres se movieron entre los viajeros para no llamar la atención. En un momento, tomaron la mochila del reguetonero y continuaron su camino dentro de la terminal.

¿Cómo fue el intento de robo a Zion?
El cantante Zion vivió angustiante momento en Madrid / (Fotos de AFP y Freepik)

La acción fue vista por uniformados que realizaban recorridos de prevención en el aeropuerto. Tras identificar lo sucedido, los agentes siguieron a los implicados y lograron detenerlos pocos minutos después. En la revisión realizada en el lugar, se confirmó que los objetos pertenecían al artista.

La intervención evitó que los responsables salieran del aeropuerto con las pertenencias. El procedimiento se desarrolló bajo los protocolos de seguridad que se llevan a cabo en este tipo de espacios con alto tránsito de pasajeros.

Artículos relacionados

¿Qué llevaba Zion en la maleta?

Luego de la captura, las autoridades recuperaron los objetos que se encontraban dentro del bolso del cantante. Entre ellos había dinero en efectivo, un celular y varios artículos de valor económico.

También se encontraban relojes de marcas reconocidas y otros elementos personales del artista. Según los reportes oficiales, el valor de lo recuperado fue calculado en cerca de 2,4 millones de dólares.

¿Qué llevaba Zion en la maleta?
El cantante Zion vivió un inesperado momento en España / (Foto de AFP)

Tras completar los trámites correspondientes, las pertenencias fueron devueltas al reguetonero, quien pudo continuar con su viaje.

Artículos relacionados

¿Quiénes fueron los capturados por el robo a Zion?

Las autoridades informaron que los detenidos tienen 31 y 29 años. De acuerdo con fuentes de seguridad, registran antecedentes por hechos similares ocurridos en aeropuertos.

Según los reportes, los implicados estarían relacionados con grupos que operan bajo la modalidad de hurto por distracción, aprovechando el movimiento constante de personas en terminales aéreas.

Aunque el artista no ha revelado más detalles, su caso volvió a ponerlo en el centro de la conversación digital. Internautas señalan que Zion ha disminuido su nivel de actividad en redes, lo cual ha generado preocupación en internet.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

hija de yeison jimenez lo recuerda Yeison Jiménez

Hija Yeison Jiménez reveló desgarrador mensaje tras cumplirse un mes de la muerte del artista

Hija mayor de Yeison Jiménez dedicó emotiva publicación a un mes del fallecimiento del cantante.

Lady Gaga rompió el silencio y le agradeció a Bad Bunny tras el Super Bowl. Lady Gaga

Lady Gaga agradece públicamente a Bad Bunny tras su presentación en el Super Bowl

Lady Gaga agradeció a Bad Bunny por invitarla al show de medio tiempo del Super Bowl LX, una presentación histórica que ya rompió récords.

Así luce el lugar del accidente tras un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Así está el sitio del accidente donde murió Yeison Jiménez tras un mes de la tragedia

Tras un mes del accidente, revelan el estado actual del lugar donde murió Yeison Jiménez.

Lo más superlike

Lewis Hamilton y Kim Kardashian confirmaron en el Super Bowl que están juntos. Kim Kardashian

Revelan la conversación de Lewis Hamilton y Kim Kardashian en el Super Bowl, ¿qué se dijeron?

Lewis Hamilton y Kim Kardashian asistieron juntos al Super Bowl, confirmando que tienen una relación seria.

Karola habla de su estrategia. La casa de los famosos

Karola se desahoga con Alejandro Estrada en La casa de los famosos: "No me caía bien casi ninguno"

Viral

Mujer se vuelve viral tras contar que le creció un tercer pecho después de dar a luz

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano