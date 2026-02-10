El cantante Zion enfrentó intento de robo millonario en aeropuerto de Madrid, ¡hubo capturados!

El hecho ocurrió en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, mientras el artista esperaba su vuelo en una zona de cafeterías del área internacional. En medio del movimiento de viajeros, dos hombres tomaron una mochila que estaba cerca del cantante y se alejaron del lugar.

¿Cómo fue el intento de robo a Zion?

De acuerdo con información de las autoridades, los dos hombres se movieron entre los viajeros para no llamar la atención. En un momento, tomaron la mochila del reguetonero y continuaron su camino dentro de la terminal.

El cantante Zion vivió angustiante momento en Madrid / (Fotos de AFP y Freepik)

La acción fue vista por uniformados que realizaban recorridos de prevención en el aeropuerto. Tras identificar lo sucedido, los agentes siguieron a los implicados y lograron detenerlos pocos minutos después. En la revisión realizada en el lugar, se confirmó que los objetos pertenecían al artista.

La intervención evitó que los responsables salieran del aeropuerto con las pertenencias. El procedimiento se desarrolló bajo los protocolos de seguridad que se llevan a cabo en este tipo de espacios con alto tránsito de pasajeros.

¿Qué llevaba Zion en la maleta?

Luego de la captura, las autoridades recuperaron los objetos que se encontraban dentro del bolso del cantante. Entre ellos había dinero en efectivo, un celular y varios artículos de valor económico.

También se encontraban relojes de marcas reconocidas y otros elementos personales del artista. Según los reportes oficiales, el valor de lo recuperado fue calculado en cerca de 2,4 millones de dólares.

El cantante Zion vivió un inesperado momento en España / (Foto de AFP)

Tras completar los trámites correspondientes, las pertenencias fueron devueltas al reguetonero, quien pudo continuar con su viaje.

¿Quiénes fueron los capturados por el robo a Zion?

Las autoridades informaron que los detenidos tienen 31 y 29 años. De acuerdo con fuentes de seguridad, registran antecedentes por hechos similares ocurridos en aeropuertos.

Según los reportes, los implicados estarían relacionados con grupos que operan bajo la modalidad de hurto por distracción, aprovechando el movimiento constante de personas en terminales aéreas.

Aunque el artista no ha revelado más detalles, su caso volvió a ponerlo en el centro de la conversación digital. Internautas señalan que Zion ha disminuido su nivel de actividad en redes, lo cual ha generado preocupación en internet.