Maluma reveló inédito video de Yeison Jiménez cantando tema que grabaron antes de su muerte

Maluma revelará canción que grabó con Yeison Jiménez tras recordarlo a un mes de su fallecimiento.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Maluma y Yeison Jiménez
Maluma recordó a Yeison Jiménez/AFP: Theo Wargo/Rodrigo Varela

El cantante Maluma recordó a su colega Yeison Jiméneztras cumplirse un mes del lamentable fallecimiento del artista.

Recordemos que, el cantante de música regional colombiana perdió la vida el pasado 10 de enero en un accidente aéreo junto a varios miembros de su éxito de trabajo.

¿Cómo recordó Maluma a Yeison Jiménez tras un mes de muerte?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 64 millones de seguidores, compartió un video en el que mostró un video inédito del caldense en el que interpreta la canción que ambos alcanzaron a grabar antes de la partida del artista.

maluma estrenara con yeison jimenez

En la grabación se ve a Yeison Jiménez en uno de sus carros, manejando y al tiempo está escuchando y cantando el tema que logró grabar con el reguetonero.

Según el adelanto, ambos le hablan a esa mujer que tratan de cambiar al hombre luego de haberlo conocido de cierta manera.

Tras la revelación, el paisa señaló que este jueves 12 de febrero lanzará la canción completa como homenaje al artista y como regalo a sus fanáticos.

"Cómo te extrañamos hermano. Este era nuestro sueño y el jueves lo hacemos realidad hermano, con el corazón", escribió.

¿Maluma no iba a estrenar su canción con Yeison Jiménez?

Días atrás, en la fiesta de cumpleaños de Maluma, este confesó el proyecto musical que tenía con Yeison Jiménez e indicó que no sabía si sacar a la luz la canción con el caldense debido a que muchos podrían verlo como oportunista y podría recibir varias críticas al respecto.

maluma grabo cancion con yeison jimenez

Tras su confesión, varios fanáticos reaccionaron y le indicaron que publicara la canción no con fin lucrativo, sino como un acto de honrar el nombre de Yeison Jiménez y cumplirle el sueño de compartir dicho sencillo a sus fieles admiradores.

Por el momento, miles de fanáticos de los artistas están ansiosos y a la expectativa del estreno de la canción, la cual desde ya están catalogando como un éxito y la cual se espera tenga millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

