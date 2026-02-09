La influenciadora Karola ya ingresó a La casa de los famosos Colombia tras ser la nueva participante del reality.

¿Cómo fue la llegada de Karola a La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido ingresó durante la gala de este 9 de febrero por medio de la dinámica del "Congelado", en el que El Jefe la presentó a sus compañeros como otra participante más.

Cabe destacar que, Karola es un personaje con un carácter bastante fuerte y que se caracteriza por no tener filtro al decir las cosas.

Suele responder tajante a quienes están en su contra, tal y como suele hacerlo constantemente a sus detractores en sus redes sociales.

Una clara muestra de ello, es que en uno de sus más recientes proyectos generó bastante controversia, por lo que varios de sus los famosos deberían tener bastante tacto al tratar con ella.

La influenciadora entró luciendo un traje de color negro y una peluca de color fucsia.

"Se metió Karola, quiero verle la cara a un par de muchachos por aquí. Desde República Dominicana he llegado, voy a limpiar un poquito por aquí que hay mucho mueble", dijo.

Posteriormente, actuó como si se fuera de La casa de los famosos Colombia y una vez se descongelaron todos Valentino comenzó a lanzarle comentarios y ella se devolvió y lo enfrentó.

¿Cómo reaccionaron los participantes tras el ingreso de Karola a La casa de los famosos Colombia?

Luego de su llegada a la competencia, varios de sus compañeros le dieron la bienvenida, otros se mostraron un poco distantes, mientras que otros no dudaron en mostrar su descontento al respecto.

Karola le señaló a Valentino que no durará nada en la competencia y este le indicó que ella es una "vende patria"; además de cuestionar su fidelidad como amiga, resaltando problemas de ellos de afuera.

Asimismo, se fue contra Beba mencionándole que solo habrá una costeña en el reality y será ella.

Cabe resaltar que, Karola señaló que suele tener ciertas rivalidades con algunos de los famosos entre ellos Valentino Lázaro, Beba y Mariana Zapata.

Asimismo, indicó que no es amiga de ninguno de ellos, por lo que no llega a ser amigos y por el contrario sus planes es desestabilizar La casa de los famosos Colombia y activar a la cantidad de "muebles" que hay allí, según su perspectiva.