Ya puedes votar en La casa de los famosos: guía para salvar a tu favorito

Las votaciones en La casa de los famosos Colombia ya se abrieron para que salves a tu participante favorito.

Gisseth Beltrán García
Votaciones en La casa de los famosos Colombia
Votaciones abiertas de nominaciones en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

En La casa de los famosos Colombia ya se abrieron las votaciones para que puedas salvar a tu participante favorito y que no caiga en placa de nominación.

¿Cómo votar por mi favorito en La casa de los famosos Colombia 2026?

Para que tu participante favorito no caiga en la placa de nominación debes estos pasos por medio de la pagina oficial La casa de los famosos Colombia, tercera temporada.

votaciones de nominacion en la casa de los famosos

No olvides que las votaciones se hacen de forma positiva, es decir, que el famoso al que elijas es porque quieres que continue en la competencia y no quede en riesgo y con la posibilidad de salir pronto del juego.

Es importante que recuerdes que el proceso es totalmente gratuito y no debes pagar por tus votos, los cuales puedes realizar cada cuatro horas.

Cabe destacar que luego de una semana de doble eliminación, los famosos vuelve a jugar individual, por lo que, es muy importante que estés al tanto de todo lo que ocurre con tu favorito.

cvotaciones abiertas de nominacion en la casa de los famosos

¿Hasta cuándo puedes votar por tus famosos favoritos en La casa de los famosos Colombia?

Las votaciones estarán abiertas hasta este miércoles 11 de febrero una vez los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán lo indiquen en la gala en vivo, que puedes ver por la pantalla, la aplicación o el canal de Youtube del Canal RCN.

¿Por qué Valentino no aparecen en la lista en La casa de los famosos Colombia?

El influenciador Valentino no sale en la lista para ser salvado por el público debido a que la actriz Marilyn Patiño y la presentadora Sara Uribe, que fueron las más recientes eliminadas del juego decidieron enviaron a placa, asegurando que lo hicieron para la tranquilidad de su amiga Manuela Gómez, para que también se pruebe en placa y por haber sido el responsable de enviarlas a nominación y que salieran de la competencia.

