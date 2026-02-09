Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carla Giraldo reacciona tras la llegada de Karola a La casa de los famosos y sorprende en vivo

Carla Giraldo dejó ver su reacción en vivo tras el ingreso de Karola a La casa de lo famosos Colombia 3.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Carla Giraldo reacciona al ingreso de Karola a La casa de lo famosos
Carla Giraldo no oculta su emoción tras entrada de Karola a La casa de los famosos

La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar tras la llegada de la nueva habitante, Karola, quien ingresó de manera inesperada y dejó en shock a todos, incluida Carla Giraldo, cuya reacción sorprendió a los televidentes.

¿Cómo reaccionó Carla Giraldo a la entrada de Karola a La casa de los famosos Colombia?

En la gala de la noche del 9 de febrero se confirmó el ingreso de Karola, quien apareció durante un congelado para sacudir a varios participantes que ella considera “muebles” dentro de la competencia.

Durante su intervención, Karola se dirigió directamente a Valentino, Beba y Mariana Zapata. Incluso, tras su supuesta salida de la casa, esperó que Valentino reaccionara y dijera algunas cosas a la cámara; sin embargo, ella regresó y le respondió con sus verdades.

No obstante, toda esta situación fue seguida de cerca por Carla Giraldo, quien desde el espacio que comparte con Marcelo Cezán donde presentan la gala dejó ver su emoción y sorpresa ante lo que estaba ocurriendo dentro de la casa.

En el video, Carla compartió a través de sus redes sociales lo que estaba pasando en vivo mientras mostraba como Marcelo Cezán se tapa la boca con sus manos al ver el primer encuentro entre Karola y Valentino.

 

¿Por qué se emociona Carla Giraldo a la entrada de Karola a La casa de los famosos?

La presentadora Carla Giraldo recientemente en una transmisión de ¿Qué hay pa’ dañar? hizo la solicitud al Jefe para que ingresara a La casa de los famosos Colombia alguien polémico y que llegara a darle un revolcón a la convivencia.

Razón por la cual en esta ocasión se mostró muy emocionada y así también lo dejó ver durante la gala cuando hizo la presentación oficial de Karola.

Y es que no solo Carla se mostró emocionada; además, varios participantes, como los integrantes del cuarto Tormenta, se mostraron felices por la llegada y la personalidad de Karola. Sin duda, su ingreso ocurrió en un momento clave, justo cuando la caja de Pandora volvió a abrirse durante el juego del ‘robo de la bandera’.

