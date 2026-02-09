Niño se vuelve viral tras entrevistar a Gerard Piqué con inesperada pregunta: ¿Sobre Shakira?

Recientemente, el nombre de Gerard Piqué volvió a ser tendencia en redes sociales, y esta vez no por una polémica personal ni por su carrera deportiva, sino por un inesperado momento que protagonizó junto a un niño que terminó entrevistándolo luego de pedirle una foto.

¿Qué pasó en el momento en que el niño entrevistó a Gerard Piqué?

El curioso encuentro rápidamente llamó la atención de los usuarios por la espontaneidad del niño, y el video comenzó a circular en diferentes plataformas.

En las imágenes, el exfutbolista del Barcelona salía de un restaurante cuando fue abordado por el pequeño, quien inicialmente le pidió una fotografía. Piqué, sin dudarlo, se acercó y posó para la foto.

No obstante, fue sorprendido cuando el niño le pidió que, además, le concediera una breve entrevista.

Niño causa sensación al entrevistar a Gerard Piqué y le recuerdan a Shakira. (Foto: AFP)

Sin decir nada, Piqué escuchó atento a la pregunta que le hacía el niño, quien al parecer tiene unos 10 años.

El pequeño saludó con un “buenas noches” y le preguntó cómo veía al Ceuta para el partido de mañana, como si fuera un reportero de cualquier medio deportivo.

¿Por qué el niño que entrevistó a Piqué se volvió viral?

Más allá de la respuesta de Piqué sobre fútbol, el momento se volvió viral, y los usuarios elogiaron la capacidad del niño para improvisar y el manejo de la situación.

Mientras algunos usuarios comentaban que el niño era muy inteligente por la pregunta que realizó, otros recordaban a Shakira.

“El niño fue muy respetuoso y Piqué se puso nervioso; pensaba que le iba a preguntar por Shakira” o “Y yo creí que le iba a preguntar por Shakira”, escribieron varios internautas.

Cabe recordar que, Piqué, quien estuvo en medio de la polémica tras la ruptura con Shakira, con quien tiene dos hijos fruto de su amor, tras la separación marcada por la infidelidad por parte de él.

Pese a que han pasado varios años, recientemente se conoció que al parecer Shakira y Piqué estarían manteniendo una buena relación por sus hijos, dejando atrás los inconvenientes que tuvieron relacionados con su separación y temas fiscales.