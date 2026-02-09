Kim Kardashian y Lewis Hamilton son vistos en comprometedor video

Un video protagonizado por Kim Kardashian y el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton, se volvió viral en las últimas horas y volvió a encender los rumores sobre una posible relación entre la empresaria y el piloto británico.

Aunque desde hace meses se hablaba de un acercamiento entre ambos, fue durante el Super Bowl, el domingo 8 de febrero, cuando su aparición conjunta hizo que las especulaciones tomaran más fuerza que nunca.

Video comprometedor de Kim Kardashian y Lewis Hamilton desata rumores de romance. (Foto Chris Graythen / AFP) (Foto Michael TRAN / AFP)

¿Qué sucede en el video de Kim Kardashian y Lewis Hamilton?

En el clip, que rápidamente se difundió en redes sociales, se puede ver a ambos conversando de manera relajada y cercana en el partido más importante del fútbol americano.

Aunque en el video no se observa ningún gesto romántico explícito, la naturalidad con la que interactúan y el contexto del evento hicieron que muchos interpretaran la escena como una confirmación silenciosa de que entre ellos podría estar pasando algo más que una amistad.

Para muchos usuarios, la química entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton es evidente, y el simple hecho de que hayan estado juntos en el evento fue suficiente para alimentar la conversación.

Si bien ambos se conocen desde hace más de una década y han coincidido en múltiples eventos públicos, nunca antes se les había relacionado de manera tan directa a nivel sentimental.

Sin embargo, todo cambió cuando medios estadounidenses revelaron que Kim y Lewis fueron vistos bajando del mismo vehículo a la entrada de un exclusivo hotel y que habrían compartido una escapada descrita como “muy romántica” en Londres.

¿Qué piensa la familia de Kim Kardashian de esta nueva relación?

De acuerdo con fuentes cercanas al clan Kardashian citadas por la prensa estadounidense, la familia de Kim ve con buenos ojos esta nueva etapa en la vida amorosa de la empresaria. No obstante, también le habrían aconsejado avanzar con cautela y mantener la relación lejos del foco mediático, al menos en sus primeras etapas.

Estas mismas fuentes aseguran que este acercamiento representa un respiro para Kim Kardashian tras los años turbulentos que siguieron a su divorcio con Kanye West. Además, Lewis Hamilton es percibido por su entorno como una persona respetuosa, centrada y con valores, lo que habría generado una buena impresión en la familia.

Por ahora, ni Kim Kardashian ni Lewis Hamilton han confirmado o desmentido oficialmente los rumores, pero el video ya hizo su trabajo: ponerlos, una vez más, en el centro de la conversación global.