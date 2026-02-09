Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marilyn Patiño habló de Mariana Zapata tras su salida de La casa de los famosos: "Se montó en una película"

Marilyn Patiño reveló en el After lo que piensa de Mariana Zapata y dejó clara su postura tras quedar eliminada.

Juan Sebastián Camargo
Marilyn Patiño confesó que no tiene problemas con Mariana Zapata.
Marilyn Patiño confesó que no tiene problemas con Mariana Zapata.

La exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 3, Marilyn Patiño, habló en el After con Karen Sevillano y Vicky Berrio sobre su relación con Mariana Zapata.

Marilyn Patiño reveló lo que piensa de Mariana Zapata.
Marilyn Patiño reveló lo que piensa de Mariana Zapata en el After.

La actriz fue eliminada de la competencia el domingo 8 de febrero junto a su compañera de equipo Sara Uribe al ser la pareja con menos apoyo del público.

Con un 16,58 % en la votación, este par de mujeres salió para siempre de la competencia.

Ambas fueron recibidas por Karen y Vicky para conocer qué pensaban de su eliminación y de su paso por la casa más famosa del país.

¿Qué dijo Marilyn Patiño sobre su relación con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

Karen le preguntó a Marilyn si su enfrentamiento con Mariana Zapata era genuino o hacía parte de uno de sus personajes.

La actriz no dudó en responder que no tiene ninguna clase de sentimiento hacia la creadora de contenido y que ella estaba “montada en una película” desde el principio.

Según Marilyn, Mariana se le empezó a posicionar con la excusa de que la actriz estaba hablando mal de ella antes de entrar al programa.

Mariana en una ocasión le hizo un reclamo por estas supuestas declaraciones, pero Marilyn le respondió que no iba a gastar tiempo en ella.

Desde ese cruce de palabras, ambas protagonizaron varios momentos tensos y se perfilaron como una de las “enemistades” más notables de la temporada.

La actriz fue clara en afirmar que nunca hubo un problema real entre ellas. Para Marilyn, todo lo que sucedió dentro de la casa fue parte de la dinámica del juego y de los posicionamientos semanales.

Explicó que, sin importar quién se le parara al frente, ella estaba lista para responder de manera directa y frentera, pues entendía que esa era la esencia del formato.

La rivalidad que se percibía entre ambas fue alimentada con los momentos de tensión y las discusiones que se dieron frente a las cámaras.

¿A quién dejaron nominado Sara Uribe y Marilyn Patiño tras quedar eliminadas de La casa de los famosos Colombia 3?

Tras su salida, Marilyn y Sara dejaron como primer nominado de la semana a Valentino Lázaro, asegurando que quieren verlo enfrentarse a una gala de eliminación.

Sin embargo, el juego es impredecible y cualquier cosa puede pasar. Además, un nuevo líder asumirá el poder y tendrá la responsabilidad de imponer sus condiciones dentro de la casa.

Marilyn Patiño y Sara Uribe dejaron nominado.
Marilyn Patiño y Sara Uribe dejaron nominado a Valentino Lázaro.
