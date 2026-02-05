Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Eidevin no pudo contener las lágrimas tras las palabras de Valentino Lázaro; ¿qué le dijo?

Eidevin terminó llorando luego de un gesto de su compañero Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valentino Lázaro hace llorar a Eidevin.
Valentino Lázaro hace llorar a Eidevin con sus palabras. (Foto Canal RCN)

Durante una visita de Eidevin a la habitación del líder, Valentino aprovechó para aconsejar al vallenato que no ocultó su emoción al punto de llorar.

Valentino conmueve a Eidevin.
Valentino conmueve a Eidevin con su apoyo. (Foto Canal RCN)

¿Por qué se conmovió Eidevin en su conversación con Valentino?

Valentino le dijo que sabe que está preocupado porque los habitantes de la casa piensan que él es arrastrado por Alejandro Estrada.

Valentino le recordó que, si el público nominó a Jay Torres y a Juan Palau y no a ellos, es porque se están dando cuenta de lo contrario.

El líder le expresó a Eidevin que debe reconocer el valor que tiene como persona y dejar de subestimarse, no solo en las votaciones sino como parte importante de la casa.

También le confesó que no entiende por qué no lucha las batallas hasta el final y por qué aseguraba que iba para placa y hasta pensaba que saldría del juego.

Con palabras de ánimo, Valentino le recordó que es parte de la habitación Calma, así lo dude.

Eidevin terminó tapándose la cara y visiblemente emocionado por el gesto de su compañero.

¿Eidevin y Alejandro estrada quedaron nominados?

Eidevin y Alejandro Estrada lograron evadir la placa y tendrán una semana más para demostrarle a Colombia por qué deben quedarse en la competencia.

Además, fueron los ganadores de la prueba de salvación, en la que la química, el equilibrio y la coordinación fueron fundamentales para alcanzar la victoria.

Ahora deberán enfrentarse directamente contra los líderes Valentino y Beba, con la posibilidad de quitarles el poder de salvación y decidir el rumbo de sus compañeros en peligro.

Esta semana, las dinámicas han estado marcadas por el trabajo en parejas: todas las pruebas se realizan en duplas, las nominaciones se hicieron en conjunto y de la misma forma serán dos los eliminados en la gala del domingo.

Las votaciones continúan abiertas y el futuro de cada pareja depende del apoyo del público.

La tensión aumenta conforme se acerca la gala, y los seguidores del programa mantienen la expectativa sobre quiénes lograrán permanecer en la competencia.

Valentino le dice a Eidevin que no se subestime.
Valentino le dice a Eidevin que no se subestime en La casa de los famosos Colombia. (Fotos Canal RCN)
