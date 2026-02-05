Maluma derritió corazones en redes al mostrar un particular momento campestre junto a su hija París

El cantante Maluma enterneció las redes sociales al mostrar cómo recoge huevos de gallina con su pequeña hija París.

Maluma mostró la conexión de su hija París con el campo. (Foto Rodrigo Varela/AFP)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez dejó un valioso legado: esto pasaría con su herencia musical

El momento fue compartido por su cuenta oficial de Instagram. En el clip se puede ver a Maluma dándole indicaciones a su hija para que recoja el huevo puesto por una de sus gallinas con mucho cuidado.

La pequeña se muestra muy curiosa y atenta por seguir las indicaciones de su papá para poder recoger el huevo con éxito.

París recoge el huevo y no puede ocultar su alegría por haberlo logrado. La situación generó una ola de comentarios por parte de los internautas que resaltaron la ternura y la inteligencia de la menor.

“Huevos días”, escribió Maluma en su publicación.

¿Cuál fue el cambio de look que se hizo Maluma en su cumpleaños?

Maluma también causó revuelo al tener un cambio de imagen. El paisa optó por quitarse toda la barba tras años de llevarla y su transformación generó furor.

Muchos aplaudieron la decisión de mostrar un rostro más joven, mientras otros, como la influenciadora Dani Duke, opinaron que se veía extraño sin la barba y que debería dejársela.

El motivo del cambio de look de Maluma fue la celebración de su cumpleaños número 32, el pasado 28 de enero, ocasión en la que se dejó ver junto a su familia en un sitio público.

Artículos relacionados Laura Bozzo Publican inesperado anuncio en redes de Laura Bozzo que indican que falleció: esto se sabe

Durante el festejo, Maluma recordó y brindó por Yeison Jiménez, quien falleció a principios del mes pasado en un lamentable accidente aéreo.

Maluma aprovechó el momento para resaltar su legado musical y enviar un mensaje de respeto a su memoria.

Artículos relacionados La Jesuu ¿Noviazgo a la vista? La Jesuu hizo inesperada confesión sobre su soltería durante su viaje por Europa

¿Maluma lanzó una canción junto a Kany García?

Además, el artista anunció una nueva canción de salsa romántica en colaboración con la puertorriqueña Kany García.

El tema, que habla del amor y el deseo, marca una nueva etapa en su carrera, mostrando su interés por explorar géneros distintos al reguetón y la música urbana que lo han caracterizado.

La canción titulada “1+1” ya acumula más de un millón y medio de visualizaciones en YouTube en apenas una semana.