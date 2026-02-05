Yina Calderón modificó su icónico traje de tres cabezas: así luce ahora

La polémica influenciadora Yina Calderón volvió a dar de qué hablar, esta vez por sus icónicos atuendos, en los que la extravagancia es clave para generar impacto. En esta ocasión, la creadora parece haber tomado como referencia su famoso traje de tres cabezas para llevarlo a otro nivel.

¿Yina Calderón modificó su icónico traje de tres cabezas?

Yina Calderón ha logrado destacar en el mundo de las redes sociales no solo por ser un personaje polémico, sino también por los atuendos que suele usar en ocasiones especiales, como en las galas de La casa de los famosos Colombia 2, donde fue participante.

Yina Calderón cambia su recordado traje de tres cabezas. (Foto Canal RCN).

Aunque la creadora de contenido ya había mostrado varios trajes para desfiles o presentaciones de guaracha, fue en La casa de los famosos Colombia 2025 donde logró darles más visibilidad, y su traje de tres cabezas se convirtió en el más llamativo de todos.

Este icónico vestuario ya había sido usado con anterioridad, pero la influenciadora decidió lucirlo en televisión nacional. Ahora, meses después, reapareció con un traje similar que muchos aseguran está inspirado en su famoso diseño de tres cabezas.

¿Cuál es el nuevo traje de Yina Calderón que comparan con el de tres cabezas?

En un video compartido por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yina Calderón mostró un audiovisual en el que enseñó su nuevo traje, similar al de tres cabezas. Este cuenta con el mismo material del anterior traje, pero en lugar de las cabezas, añadió un par de cachos y una serie de cadenas, además de una larga falda.

Sin embargo, se desconoce si se trata de modificaciones de su anterior traje o si solo tomó como inspiración ciertos detalles como el material y el color. Lo cierto es que, una vez más, generó impacto entre sus seguidores, quienes no pudieron evitar reaccionar a este nuevo traje.

Algunos internautas destacaron una vez más su originalidad, mientras que otros cuestionaron el diseño calificándolo de exagerado, opiniones que rápidamente se viralizaron en redes.