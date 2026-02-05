Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Emiro Navarro celebra uno de los logros más grandes de su carrera: "Me desperté y sigo soñando"

Emiro Navarro compartió su emoción en redes tras ser confirmado en MasterChef Celebrity 2026, un sueño hecho realidad.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Emiro Navarro aún no cree.
Emiro Navarro aún no cree que esté cumpliendo su sueño de participar en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

Emiro Navarro reveló que aún le parece un sueño estar entre los 24 participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026.

Emiro Navarro aseguró que es un sueño cumplido.
Emiro Navarro aseguró que está cumpliendo un sueño. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Emiro Navarro sobre su participación en MasterChef Celebrity 2026?

El creador de contenido expresó mediante sus redes sociales que este es un sueño que tenía desde que era más joven y que es uno de sus logros más importantes de su vida.

A través de sus historias en Instagram, Emiro compartió una foto con un plato del programa en el que le dan la bienvenida.

El influenciador acompañó la fotografía con un mensaje en el que asegura que se despertó y aún le parece un sueño lo que está viviendo.

El anuncio oficial del Canal RCN confirmó que Emiro compartirá cocina junto a un elenco de lujo conformado por reconocidas personalidades de la televisión, el entretenimiento y el deporte.

“Me desperté y sigo soñando”, escribió Emiro Navarro en su publicación.

Luego de su paso por la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, Emiro vuelve a estar dentro de un formato de competencia, pero esta vez en un escenario completamente distinto: la cocina.

Durante su participación en el reality anterior, se destacó por ser quien preparaba la comida para sus compañeros, lo que ahora se convierte en una ventaja para enfrentar los retos culinarios de MasterChef Celebrity.

Para él, esta oportunidad representa la posibilidad de demostrar otra faceta de su talento.

Sus seguidores celebraron la noticia con mensajes de apoyo, destacando que Emiro siempre soñó con estar en este programa y que ahora podrá mostrar su pasión por la gastronomía frente a millones de espectadores.

La edición 2026 promete ser una de las más reñidas y emocionantes. El formato se mantiene fiel a su esencia: pruebas exigentes, retos creativos y la presión constante de cocinar bajo la mirada de los jurados.

¿Quiénes son los jurados de MasterChef Celebrity 2026?

En esta temporada, repiten como jurados los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, quienes aportarán toda su experiencia y conocimiento para evaluar a los participantes.

El público podrá disfrutar del programa a través de la señal principal del Canal RCN y también mediante su aplicación, lo que garantiza que los seguidores no se pierdan ningún detalle de la competencia.

Emiro Navarro entra a su segundo reality.
Emiro Navarro entra a su segundo reality tras su paso por La casa de los famosos Colombia 2. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alejandro Fernández reapareció en los escenarios y emocionó a sus fans tras superar un delicado momento de salud. Alejandro Fernández

Alejandro Fernández volvió a los escenarios tras delicada crisis de salud

Alejandro Fernández reapareció en concierto semanas después de una cirugía de urgencia, demostrando que su recuperación avanza y su conexión con el público sigue intacta.

Juliana Calderón y Yeison Jiménez Juliana Calderón

Juliana Calderón tras la muerte de su novio, primo de Yeison Jiménez: "quisiera desaparecerme"

Juliana Calderón se sinceró sobre cómo ha vivido el duelo tras la muerte de su novio, quien murió con Yeison Jiménez.

Yina Calderón renueva su emblemático traje de tres cabezas Yina Calderón

Yina Calderón modificó su icónico traje de tres cabezas: así luce ahora

Yina Calderón volvió a innovar con sus extravagantes atuendo y esta vez elevó a otro nivel a su icónico traje de tres cabezas.

Lo más superlike

Ozuna se describió como un coleccionista compulsivo durante un video en redes. Talento internacional

Ozuna se confiesa coleccionista compulsivo y venderá la ropa que ya no usa

Ozuna sorprendió al revelar que es un coleccionista compulsivo de ropa de lujo y anunció que venderá prendas exclusivas que nunca usó.

Valentino Lázaro hace llorar a Eidevin. La casa de los famosos

Eidevin no pudo contener las lágrimas tras las palabras de Valentino Lázaro; ¿qué le dijo?

Protege tus conversaciones en WhatsApp con este sencillo truco Tecnología

WhatsApp: descubre cómo proteger tus chats y evitar que extraños espíen tus conversaciones

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre Talento internacional

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia