Emiro Navarro celebra uno de los logros más grandes de su carrera: "Me desperté y sigo soñando"

Emiro Navarro reveló que aún le parece un sueño estar entre los 24 participantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia 2026.

Emiro Navarro aseguró que está cumpliendo un sueño. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Emiro Navarro sobre su participación en MasterChef Celebrity 2026?

El creador de contenido expresó mediante sus redes sociales que este es un sueño que tenía desde que era más joven y que es uno de sus logros más importantes de su vida.

A través de sus historias en Instagram, Emiro compartió una foto con un plato del programa en el que le dan la bienvenida.

El influenciador acompañó la fotografía con un mensaje en el que asegura que se despertó y aún le parece un sueño lo que está viviendo.

El anuncio oficial del Canal RCN confirmó que Emiro compartirá cocina junto a un elenco de lujo conformado por reconocidas personalidades de la televisión, el entretenimiento y el deporte.

“Me desperté y sigo soñando”, escribió Emiro Navarro en su publicación.

Luego de su paso por la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, Emiro vuelve a estar dentro de un formato de competencia, pero esta vez en un escenario completamente distinto: la cocina.

Durante su participación en el reality anterior, se destacó por ser quien preparaba la comida para sus compañeros, lo que ahora se convierte en una ventaja para enfrentar los retos culinarios de MasterChef Celebrity.

Para él, esta oportunidad representa la posibilidad de demostrar otra faceta de su talento.

Sus seguidores celebraron la noticia con mensajes de apoyo, destacando que Emiro siempre soñó con estar en este programa y que ahora podrá mostrar su pasión por la gastronomía frente a millones de espectadores.

La edición 2026 promete ser una de las más reñidas y emocionantes. El formato se mantiene fiel a su esencia: pruebas exigentes, retos creativos y la presión constante de cocinar bajo la mirada de los jurados.

¿Quiénes son los jurados de MasterChef Celebrity 2026?

En esta temporada, repiten como jurados los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, quienes aportarán toda su experiencia y conocimiento para evaluar a los participantes.

El público podrá disfrutar del programa a través de la señal principal del Canal RCN y también mediante su aplicación, lo que garantiza que los seguidores no se pierdan ningún detalle de la competencia.