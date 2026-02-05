Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre

Una reconocida presentadora de televisión estadounidense compartió un video en redes sociales en el que aparece visiblemente afectada, solicitando ayuda y oraciones tras la desaparición de su madre.

Artículos relacionados Laura Bozzo Publican inesperado anuncio en redes de Laura Bozzo que indican que falleció: esto se sabe

El mensaje, publicado junto a otros miembros de su familia, se dio varios días después de que se reportara la ausencia de la mujer, lo que activó una búsqueda urgente por parte de las autoridades.

El caso ha generado atención mediática debido al perfil público de la presentadora y a la gravedad de la situación, ya que se trata de una adulta mayor con condiciones de salud delicadas.

¿Quién es la presentadora de televisión que pide por el regreso de su madre?

Se trata de Savannah Guthrie, reconocida presentadora del programa estadounidense Today. Guthrie compartió un video a través de su cuenta de Instagram junto a sus hermanos, cuatro días después de la desaparición de su madre, Nancy Guthrie.

De acuerdo con la información conocida, Nancy Guthrie fue reportada como desaparecida de su residencia en el estado de Arizona el domingo 1 de febrero alrededor de las 11:00 a. m. La situación encendió las alarmas entre sus familiares, quienes iniciaron una búsqueda inmediata y acudieron a las autoridades para reportar el caso.

Desde entonces, el paradero de la mujer es desconocido, lo que ha generado preocupación tanto en su familia como entre los seguidores de la presentadora, quienes han estado atentos a cualquier actualización sobre el caso.

Savannah Guthrie reportó a su madre como desaparecida el 1 de febrero. (Foto Michael loccisano / AFP)

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Estos son los famosos que harán parte de MasterChef Celebrity 2026: ¿quiénes estarán?

¿Qué pide Savannah Guthrie en el video?

En el video difundido en redes sociales, Savannah Guthrie se dirige directamente a su madre y también al posible responsable de su desaparición. En su mensaje, la presentadora hace un llamado para que Nancy sea devuelta a casa y asegura que la familia está dispuesta a escuchar y a dialogar si es necesario.

Savannah explicó que han hecho todo lo que está a su alcance como familia, pero reconoció que viven en un contexto en el que las imágenes y las voces pueden ser manipuladas fácilmente. Esto lo mencionó luego de que en algunos medios circulara información sobre una supuesta carta de rescate, cuya veracidad no ha sido confirmada.

Savannah Guthrie pidió el regreso de su madre. (Foto Jamie McCarthy / AFP)

Artículos relacionados Bad Bunny ¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas

La presentadora enfatizó que lo más importante para ellos es tener certeza de que su madre sigue con vida y saber que efectivamente se encuentra retenida. En ese sentido, pidió que se comuniquen con la familia y reiteró que están dispuestos a escuchar cualquier información que permita su regreso.

Guthrie también destacó que su madre tiene 84 años y que su estado de salud es una de las principales preocupaciones. Señaló que Nancy tiene el corazón frágil, padece dolores constantes y requiere medicamentos que necesita tomar con regularidad.

Finalmente, Savannah agradeció las oraciones y los mensajes de apoyo que han recibido durante estos días, reiterando que cualquier ayuda es fundamental mientras continúa la búsqueda de su madre.