Hijo de reconocido rapero está desaparecido y crece la preocupación tras misteriosa salida

La noticia sobre el hijo de Lil Jon ha generado preocupación entre seguidores del rapero luego de que se confirmara que Nathan Smith, conocido artísticamente como DJ Young Slade, fue reportado como desaparecido en Georgia, Estados Unidos.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez dejó un valioso legado: esto pasaría con su herencia musical

¿Qué se sabe sobre el hijo de Lil Jon desaparecido en Georgia?

Según información de medios internacionales, las autoridades locales emitieron una alerta tras recibir el reporte que indicaba que el joven salió de su casa y desde entonces no se conoce su paradero.

De acuerdo con información compartida por el Departamento de Policía de Milton, Nathan Smith fue visto por última vez alrededor de las 6:00 a.m. del martes 3 de febrero.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Estos son los famosos que harán parte de MasterChef Celebrity 2026: ¿quiénes estarán?

En el reporte oficial, el joven habría salido a pie y sin teléfono móvil, lo que ha aumentado la preocupación debido a la posibilidad de que se encuentre desorientado y necesite asistencia.

La alerta se emitió con el objetivo de solicitar información que permita ubicarlo y garantizar su seguridad.

Hijo de reconocido rapero Lil Jon está desaparecido y autoridades emiten alerta por DJ Young Slade. (Foto: AFP)

¿Quién es DJ Young Slade, el hijo de Lil Jon reportado como desaparecido?

Un representante del artista señaló que la familia está atravesando un momento delicado y pidió respeto por su privacidad mientras continúan las labores de búsqueda.

Artículos relacionados Karina García Karina García llama “niños” a participantes de La casa de los famosos tras su papel de jueza

Además, hicieron un llamado a mantener pensamientos positivos y oraciones para que el joven regrese a casa sano y salvo.

Nathan Smith es fruto de la relación del rapero con Nicole Smith, con quien anunció una separación amistosa en 2024. Lil Jon también es padre de Nahara, hija de su relación con Jamila Sozahdah.

El joven ha desarrollado su propia carrera musical bajo el nombre artístico de DJ Young Slade, siguiendo los pasos de su padre. Recientemente lanzó un sencillo titulado “Feels”.

Su última publicación en redes sociales esta junto al artista Bow Wow en el State Farm Arena de Atlanta.

En 2024 Nathan apareció en el programa MTV Family Legacy, donde habló sobre su crecimiento personal y la influencia de su padre en su vida.

Durante una entrevista previa, expresó que valoraba el legado de Lil Jon, pero que estaba enfocado en construir su propio camino dentro de la música.