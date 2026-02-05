Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García llama “niños” a participantes de La casa de los famosos tras su papel de jueza

Karina García reveló cómo vivió el juicio en La casa de los famosos y comparó a los participantes con niños de colegio.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García habló sobre su experiencia como jueza en La casa de los famosos Colombia
Karina García contó cómo vivió el juicio dentro de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Karina García volvió a brillar en La casa de los famosos Colombia tras asumir el papel de jueza en la reciente dinámica que desató tensión entre varios participantes del reality de convivencia.

¿Qué pasó en el juicio que Karina García lideró dentro de La casa de los famosos Colombia?

La casa de los famosos vivió su segundo juicio, esta vez con Karina García al frente de la actividad. Durante la dinámica salieron a la luz diferentes conflictos entre los participantes, entre ellos el descontento por un supuesto complot relacionado con Manuela y algunos de sus aliados.

Karina García habló sobre su experiencia como jueza en La casa de los famosos Colombia
También quedó en evidencia la enemistad entre Beba y Alexa Torres, quienes protagonizaron una fuerte discusión luego de la dinámica. Como resultado, Alexa y Yuli Ruiz terminaron en placa tras ser nominadas por la casa.

Posteriormente, Karina García habló sin filtros sobre su experiencia en el programa Qué hay pa’ dañar, durante una conversación con Néstor y el periodista Santiago Vargas, contó cómo se sintió y si asumió con seriedad este importante rol.

¿Qué dijo Karina García sobre su papel como jueza en La casa de los famosos?

Durante la charla, Néstor felicitó públicamente a la paisa por su desempeño. Fiel a su estilo Karina agradeció el reconocimiento peguntando el porqué.

Desde su experiencia, Karina explicó que decidió meterse completamente en el personaje, a pesar de conocer a varios participantes fuera de La casa de los famosos.

La influencer aseguró que incluso tuvo que pedir silencio a Sara Uribe durante el juicio. Además, mencionó que con Valentino con quien mantiene una amistad fuera del programa, pero que dentro de la dinámica intentó mantener la imparcialidad.

Karina García habló sobre su experiencia como jueza en La casa de los famosos Colombia
Karina también reconoció que la experiencia no fue sencilla y recordó un momento en vivo en el que Valentino la llamó por su nombre y ella respondió: “Perdón, jueza”, corrigiendo el trato para mantener la seriedad en su papel.

“Fue difícil porque de verdad parecían niños, en un momento parecía un gallinero”, expresó.

Como era de esperarse, tras la dinámica Karina García dividió opiniones; mientras muchos elogiaron a la paisa por asumir este papel, otros la criticaron.

