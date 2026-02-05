Andrea Valdiri se despachó en contra de la hermana de Sofia Jaramillo: “le quita el marido a la hermana”

Tras la salida de Sofía Jaramillo de La casa de los famosos Colombia 2026, se destapó una gran polémica entre su hermana Laura, el futbolista Michael Ortega y Martín Moreno, expareja de Laura González y hasta Andrea Valdiri.

Mientras Sofía estaba en la competencia, su hermana salió a decir que el hombre habría hecho que la exparticipante estuviera dentro del reality, pero esto lo desmintió el hombre en el programa Buen día, Colombia.

Sin embargo, a la ecuación entró Andrea Valdiri, quien lanzaría pullas a las hermanas Jaramillo.

¿Por qué Andrea Valdiri no se la lleva con las Jaramillo?

En meses pasados nació una gran polémica entre Andrea Valdiri y Laura Jaramillo, luego de que el exesposo de la caleña, se involucrara con la barranquillera, pues según lo que dicen en redes sociales, es que el futbolista Michael Ortega habría dejado a Laura por estar con Valdiri.

Andrea Valdiri arremetió contra las Jaramillo. (Foto: Canal RCN)

Esto salió a la luz luego de que presuntamente, Jaramillo se diera cuenta de que en una foto de Andrea salía una parte del brazo de Michael e inmediatamente ella se dio cuenta y ahí pensó que la bailarina se había involucrado con el hombre cuando sostenía su relación con ella.

Desde entonces, las hermanas Jaramillo le habrían tirado a Andrea, por lo que ella actualmente rompió el silencio y se despachó en contra de las caleñas.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre Sofía Jaramillo y sus hermanas?

A través de las redes ha circulado la supuesta pulla de parte de Andrea Valdiri en contra de las hermanas Jaramillo, pues nombró a Marín, el hombre se confrontó son Sofía Jaramillo tras su salida de La casa de los famosos Colombia 2026.

Andrea Valdiri rompió el silencio y lanzó indirecta a hermana de Sofía Jaramillo. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con las palabras de Andrea, “se les habría caído la máscara” a las Jaramillo, diciendo que “con esas caritas de yo no fui”, al final todo sale a la luz y, de hecho, nombró sin miedo a Martín, quien, al parecer, fue el que inició la polémica sobre su relación con Sofía.

Valdiri en tono sarcástico dijo que, las mujeres que critican a otras son el reflejo de lo que dicen y concluyó diciendo que “los maridos no te lo quitan las amigas, sino las hermanas” insinuando que Laura al parecer coqueteaba con el pretendiente de su hermana.