En redes sociales se ha empezado a viralizar una mujer por su parecido con la influenciadora Andrea Valdiri.

¿Cuál es la mujer que es parecida a Andrea Valdiri?

Andrea Valdiri se posiciona como una de las creadoras de contenido más habladas y comentadas en Colombia, conocida por su habilidad para el baile y su carisma.

La influenciadora barranquillera ha empezado a ser tema de conversación recientemente luego que una mujer trans empezara a llamar la atención por su parecido con ella.

La mujer se conoce por su nombre artístico Corynanaya y es la actual Reina del Carnaval Gay de Barranquilla y el Atlántico 2026.

En redes sociales empezó a viralizarse su contenido por su físico y carisma, pero también por su gran parecido con la influenciadora Andrea Valdiri, ya que para muchos es idéntica.

Andrea Valdiri es tendencia por mujer que es parecida. (Foto: Canal RCN)

¿Qué reacciones ha dejado el parecido entre Corynanaya y Andrea Valdiri?

Estos videos y fotos que se han empezado a viralizar de Corynanaya han generado gran impacto entre los seguidores de la influenciadora barranquillera.

Por un lado, varios han coincidido en el parecido físico entre la Reina del Carnaval Gay de Barranquilla con la reconocida influenciadora.

Sin embargo, otros han expresado que aunque pueden parecerse en algunas fotos y videos por sus vestimentas del Carnaval y su carismática personalidad, en fotos casuales de Corynanaya no se parecen tanto.



Cabe resaltar que, Corynanaya quedó coronada como Reina del Carnaval Gay de Barranquilla y el Atlántico a mediados de 2025, una noticia que la joven de 25 años asegura le ha cambiado la vida.

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri a las comparaciones con Corynanaya?

Hasta el momento Andrea Valdiri no ha reaccionado a las comparaciones que han surgido en redes sociales con Corynanaya.

Cabe resaltar que, la joven modelo tampoco ha dicho nada sobre estas comparaciones y ha preferido seguir enfocada en su carrera y contenidos.

No obstante, se espera que dentro de poco algunas de las dos reacciones a esta ola de comentarios en redes y más porque se ha vuelto tendencia.