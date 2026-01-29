Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mujer se hace viral por su parecido físico con Andrea Valdiri: así luce

Corynanaya, Reina del Carnaval Gay de Barranquilla y el Atlántico 2026, es viral por su gran parecido físico con Andrea Valdiri.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mujer trans es idéntica a Andrea Valdiri
Internautas asombrados con el parecido de mujer con Andrea Valdiri. (Fotos Canal RCN)

En redes sociales se ha empezado a viralizar una mujer por su parecido con la influenciadora Andrea Valdiri.

Artículos relacionados

¿Cuál es la mujer que es parecida a Andrea Valdiri?

Andrea Valdiri se posiciona como una de las creadoras de contenido más habladas y comentadas en Colombia, conocida por su habilidad para el baile y su carisma.

La influenciadora barranquillera ha empezado a ser tema de conversación recientemente luego que una mujer trans empezara a llamar la atención por su parecido con ella.

La mujer se conoce por su nombre artístico Corynanaya y es la actual Reina del Carnaval Gay de Barranquilla y el Atlántico 2026.

En redes sociales empezó a viralizarse su contenido por su físico y carisma, pero también por su gran parecido con la influenciadora Andrea Valdiri, ya que para muchos es idéntica.

Andrea Valdiri mostró el lujoso regalo de Navidad que recibió su hija Adhara
Andrea Valdiri es tendencia por mujer que es parecida. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado el parecido entre Corynanaya y Andrea Valdiri?

Estos videos y fotos que se han empezado a viralizar de Corynanaya han generado gran impacto entre los seguidores de la influenciadora barranquillera.

Por un lado, varios han coincidido en el parecido físico entre la Reina del Carnaval Gay de Barranquilla con la reconocida influenciadora.

Sin embargo, otros han expresado que aunque pueden parecerse en algunas fotos y videos por sus vestimentas del Carnaval y su carismática personalidad, en fotos casuales de Corynanaya no se parecen tanto.


Cabe resaltar que, Corynanaya quedó coronada como Reina del Carnaval Gay de Barranquilla y el Atlántico a mediados de 2025, una noticia que la joven de 25 años asegura le ha cambiado la vida.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri a las comparaciones con Corynanaya?

Hasta el momento Andrea Valdiri no ha reaccionado a las comparaciones que han surgido en redes sociales con Corynanaya.

Cabe resaltar que, la joven modelo tampoco ha dicho nada sobre estas comparaciones y ha preferido seguir enfocada en su carrera y contenidos.

No obstante, se espera que dentro de poco algunas de las dos reacciones a esta ola de comentarios en redes y más porque se ha vuelto tendencia.

Andrea Valdiri
Andrea Valdiri no se ha pronunciado sobre comparaciones. (Foto de Buen día, Colombia)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano sorprende al hablar de su futuro sentimental Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprendió al hablar de su futuro sentimental

Aida Victoria Merlano rompió el silencio sobre su vida sentimental y fue contundente al hablar del tema.

Karola en Buen día Colombia - Emiro Navarro en La casa de los famosos Colombia. Influencers

Karola, mejor amiga de Emiro Navarro impactó al presumir su nuevo look

Karola, mejor amiga de Emiro Navarro, dejó a más de uno boquiabierto al revelar el resultado de su nuevo corte de cabello.

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz compartió impactante testimonio sobre difícil situación que vivió años atrás

Yaya Muñoz abrió su corazón para contar cómo años atrás vivió una situación que la llevó a convertirse en una mujer fuerte.

Lo más superlike

Lionel Messi estará con Inter Miami en El Partido de la Historia. Celebrities

Cantante colombiano Hamilton llevará su música a ‘El Partido de la Historia’

El duelo entre Atlético Nacional e Inter Miami contará además con la presentación de Hamilton, conocido como ‘Afrorockstar’.

Nicolás Arrieta y su radical cambio. Nicolás Arrieta

Sale a la luz fotografía de Nicolás Arrieta cuando tenía pocos tatuajes y el pelo largo; así lucía

Shakira y el comentario que incomodó a Alejandro Sanz frente a su ex Candela Márquez Shakira

Shakira protagoniza momento incómodo con Alejandro Sanz tras aparecer su expareja

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal