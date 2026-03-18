Así fue la despedida de Altafulla de La casa de los famosos: ¿qué mensaje dejó a los participantes?

El ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Andrés Altafulla, se despidió de los participantes de esta temporada con unas emotivas palabras tras su paso como invitado.

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¿Qué les dijo Altafulla a los participantes de La casa de los famosos Colombia?

El exparticipante, quien ingresó hace dos días a la casa más famosa para acompañar y asesorar al líder tirano de la semana, tuvo una participación activa durante su visita.

Este liderazgo fue obtenido por Eidevin tras una prueba frente a Karola, en la que logró quedarse con el título.

Durante su estadía, Altafulla se mostró emocionado de regresar a la casa y compartió con varios de los participantes.

Así fue la despedida de Altafulla en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En diferentes momentos, habló con ellos y les dio consejos basados en su experiencia dentro de La casa.

Además, relató parte de lo que vivió durante su participación y cómo este proceso influyó en su vida después de salir del programa, así como algunas de las oportunidades que se le presentaron posteriormente.

En medio de su visita, también participó en varias dinámicas junto al líder tirano, en las que los famosos asumieron distintos roles.

Estas actividades ambientadas como un cuento, donde los participantes cumplieron funciones específicas y utilizaron vestuarios acordes a la temática.

Asimismo, en algunos de estos momentos, Altafulla protagonizo en medio de estas dinámicas besos como Karola y Yuli.

Así fue la despedida de Altafulla en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Altafulla tras irse de La casa de los famosos Colombia?

Al finalizar la gala del 18 de marzo, Altafulla fue despedido por los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes le agradecieron su estadía y le expresaron de nuevo que no solo se ganó los corazones de los televidentes, sino que también de los participantes.

“Te amamos, qué energía tan bella”, dijo Carla Giraldo para despedir a Altafulla.

Posteriormente, Altafulla se dirigió a los participantes y les dijo que había disfrutado su estadía dentro de la casa, asegurando que la había pasado increíble y que le habría gustado quedarse toda la semana, pero por compromisos no podía.

Y luego abrazo a varios de los participantes y salió al salir dijo que no se quería ir de La casa de los famosos Colombia.

Varios aprovecharon para enviar mensajes a sus seres queridos. Juanda Caribe le dio un regalo. Y al salir corearon la frase característica: "Altafulla"