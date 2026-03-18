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Cintia Cossio responde a críticas tras publicar una foto con sus hijos en medio de su trabajo, ¿qué dijo?

Cintia Cossio respondió a críticas tras mostrar una imagen con sus hijos durante una sesión de fotos que generó debate.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Cintia Cossio reacciona a críticas por foto con sus hijos
Cintia Cossio habla tras críticas por foto con sus hijos; esto dijo. (Foto: Canal RCN)

Cintia Cossio está en medio de la conversación en redes sociales tras compartir unas imágenes que generaron críticas, a las que posteriormente decidió responder de manera contundente.

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¿Qué imagen de Cintia Cossio generó críticas en redes sociales?

La creadora de contenido antioqueña publicó recientemente una sesión de fotos que llamó la atención de sus seguidores por un curiosa imagen en la que aparece ella junto a sus dos hijos.

Hace unos días, la influencer mostró a través de sus redes sociales donde suma millones de seguidores, un carrusel de fotografías profesionales en las que aparece con ropa ligera y también incluía un automóvil de lujo.

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Más allá de los comentarios positivos sobre su apariencia física, en donde elogiaban su belleza y cómo lucía luego de algunos meses después de dar a luz a su segundo hijo, hubo una foto que llamó la atención.

Cintia Cossio reacciona a críticas por foto con sus hijos
Cintia Cossio habla tras críticas por foto con sus hijos; esto dijo. (Foto: Canal RCN)

En esta, Cintia Cossio aparece posando junto a sus hijos mientras luce el maquillaje y el vestuario de la sesión fotográfica. En la imagen sostiene en sus brazos al pequeño Lorenzo, mientras a su lado está Thiago, de 10 años.

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Tras la publicación, internautas comenzaron a comentar la fotografía, generando opiniones divididas.

¿Qué respondió Cintia Cossio a las críticas de la imagen con sus hijos?

Entre los mensajes una internauta cuestionaba a Cintia Cossio sobre: “¿Thiago no se preguntará qué hace la mamá tomándose fotos en ropa int3ri0r? No es hate, es duda”.

Cintia Cossio reacciona a críticas por foto con sus hijos
Cintia Cossio habla tras críticas por foto con sus hijos; esto dijo . (Foto: Canal RCN)

Mientras otro usuario le respondió a esta usuaria: “No creo que se lo pregunte, porque debe saber que su mamá es modelo y se toma fotos; además, ya está grande para entender”.

Ante los comentarios, Cintia Cossio decidió pronunciarse en redes sociales y responder.

“Él sabe que a veces me tomo fotos en ropa int3ri0r, y no es algo que le oculte. Procuro educarlo desde la madurez y el respeto, para que siga creciendo con una visión sana sobre el cuerpo y la mujer”, escribió Cintia Cossio.

Además, agregó “Consideraría que estaría haciendo mal mi trabajo como madre si mi hijo mirara prejuicio a una mujer. Por eso, para él no es algo terrible ni algo extraordinario verme así; simplemente lo entiende con naturalidad”, escribió.

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