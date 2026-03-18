Con el paso de los años, una de las enfermedades que más consecuencias ha dejado a nivel global se trata acerca del cáncer, la cual ha sido diagnosticada por varias personas y, también, por reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento.

A raíz de esto, especialistas médicos han compartido que tener una buena alimentación y hábitos saludables ayuda a prevenir el riesgo de ser diagnosticado con esta enfermedad.

Artículos relacionados La Jesuu Señalan a La Jesuu de robar en los 15 años de Isabella Valdiri: así reaccionó la influenciadora

¿Qué alimentos ayudan a prevenir el cáncer según la IA?

Desde luego, una variedad de internautas ha generado respectivas opiniones mediante las diferentes plataformas digitales acerca de los alimentos que se deben tener en cuenta para prevenir esta enfermedad.

Alimentos saludables según la IA. | Foto: Freepik

Por este motivo, te contamos qué alimentos según la IA, más conocida como inteligencia artificial te ayuda a tener un mejor cuidado en cuanto a tu salud para tener no solo un buen estado físico, sino que también, para prevenir el cáncer. Te compartimos una lista de alimentos saludables para que tengas en cuenta:

Pescados azules: tal como lo dice la IA con base a lo que afirman varios especialistas en salud, se evidencia que pescados como el salmón, el atún y las sardinas ayudan a prevenir el cáncer y otro tipo de enfermedades.

tal como lo dice la IA con base a lo que afirman varios especialistas en salud, se evidencia que pescados como el salmón, el atún y las sardinas ayudan a prevenir el cáncer y otro tipo de enfermedades. Brócoli: una de las verduras que más rica está en nutrientes es esta, la cual ayuda a eliminar todo tipo de toxinas.

una de las verduras que más rica está en nutrientes es esta, la cual ayuda a eliminar todo tipo de toxinas. Cúrcuma: esta planta ayuda a que se protejan ciertas células dañinas para que la incluyas en tus respectivos alimentos, pues, según expertos en salud, es uno de los ingredientes que más le favorece a ser humano.

esta planta ayuda a que se protejan ciertas células dañinas para que la incluyas en tus respectivos alimentos, pues, según expertos en salud, es uno de los ingredientes que más le favorece a ser humano. Ajo y cebolla: estos ingredientes son indispensables para evitar todo tipo de enfermedades negativas, en especial porque evitan contraer enfermedades malignas.

estos ingredientes son indispensables para evitar todo tipo de enfermedades negativas, en especial porque evitan contraer enfermedades malignas. Frutos secos saludables: las almendras, nueces y avellanas son fundamentales para la prevención del cáncer y contraer enfermedades malignas.

¿Qué hábitos saludables puedes mantener en tu vida cotidiana?

¿Por qué alimentarte saludable te ayuda a evitar enfermedades? | Foto: Freepik

Tal como lo explican expertos en salud y en el campo deportivo, tener buenos hábitos te ayuda a contraer todo tipo de enfermedades, en especial, el cáncer, la cual se ha considerado como una de las más diagnosticadas por parte de varias personas en el mundo.

Por este motivo, te contamos según un informe compartido de la OMS, Organización Mundial de la Salud, se refleja que realizar actividad física, aumentar frutas, verduras y alimentos saludables; ayuda aprevenir todo tipo de enfermedades malignas.